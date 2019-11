RTVE vuelve a la jornada laboral de 37,5 horas tras una sentencia favorable de la AN, pero con tirón de orejas

RTVE volverá a una jornada laboral de 37,5 horas a partir del 1 de diciembre. Así lo han anunciado a través de un comunicado, en el que explican que lo harán gracias a su victoria en la Audiencia Nacional, a la que acudieron para intentar poner fin al conflicto que mantenían desde hace meses con los sindicatos, desde que se notificara la medida.

RTVE Prado del Rey (Madrid)

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha determinado que prevalece la Ley de Presupuestos 6/2018, que es la que dicta que la jornada semanal en la Administración Pública deber ser de un promedio semanal de 37,5 horas, sobre el Convenio Colectivo. Así pues, la Corporación notifica: "RTVE va a aplicar directamente la jornada de 37,5 horas semanales, de acuerdo con los fundamentos de derecho de dicha sentencia".

Mientras, desde Comisiones Obreras (CC.OO) avisan que no van a ponerles las cosas tan fáciles. "El comunicado (el de RTVE) que daba a conocer ayer esconde la jornada anual", apuntillan. Según el sindicato, la misma Ley 6/2018 detalla que una jornada efectiva anual debe ser de 1.442,78 horas, restando días de libranza retribuida y los 30 minutos de descanso diarios, mientras que los empleados de la pública estarían haciendo una de 1.477,5 horas.

Además, desmienten que RTVE haya puesto sobre la mesa de negociación "medidas alternativas" para compensar la subida de horas, algo que el ente público sí afirma. "La Dirección de la empresa lamenta que, a pesar de los ofrecimientos de compensar la implantación de esta medida con alternativas de conciliación o formación, la parte social haya rehusado de manera reiterada, rotunda y absoluta", reza su comunicado. Por su parte, CC.OO, que "ha ido a todas y cada una de las reuniones de negociación oficial", niega que exista tal cosa. "En ningún acta de las reuniones oficiales se contempla nada parecido. O la empresa miente o hay sindicatos que están recibiendo propuestas fuera de la Mesa de Negociación del Convenio", denuncian.

De momento, la única evidencia es la sentencia de la Audiencia Nacional, que aunque ha fallado en favor de RTVE ha querido darle un tirón de orejas, ya que advierten que la Sala "no está para resolver problemas que la empresa pudo resolver por si sola".

El problema de la interpretación

El dilema de la jornada laboral viene acompañado de la palabra crisis. Durante el azote económico que atravesó en España, en 2012 se aumentó el número de horas trabajadas para el sector público de 35 a 37,5. Sin embargo, en 2018, La D.A 144ª, PGE 2018 introdujo una novedad: la jornada labora seguiría siendo la segunda, excepto para "para los funcionarios públicos de las comunidades autónomas que hayan cumplido con el objetivo de déficit", que podrían volver a la primera.

Aquí, el problema está en considerar si en RTVE hay déficit o no. Mientras que los sindicatos defienden que no, la cúpula directiva entiende que hay que tener en cuenta el déficit de la administración estatal y que, por lo tanto, no pueden aplicarse la excepción de la norma.