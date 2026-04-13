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Mañaneros 360
2023 - Act
España
Magazine Debate Informativos
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Rubén Sánchez, portavoz de Facua y habitual colaborador de espacios televisivos, ha roto a llorar esta mañana durante su intervención en 'Mañaneros 360' después de conocerse que una jueza de Sevilla había procesado al agitador Vito Quiles por supuestas injurias y calumnias contra él.
Sánchez, que ha intervenido en directo en remoto al poco tiempo de conocerse la noticia, no ha podido contener las lágrimas ante las preguntas de Javier Ruiz. El portavoz de Facua ha explicado los duros momentos que ha vivido estos últimos años tras las acusaciones de Quiles, especialmente por aquellas que le acusaba de pederasta.
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"Vito Quiles había dicho que estoy implicado en dos tramas de abusos a menores, una en Valencia y otra en Baleares. Luego dijo que soy un pederasta. Inventó que un padre me había pegado una brutal paliza a las puertas de un colegio. Dijo que los padres de mi barrio están muy preocupados porque me acerco mucho a los niños en las puertas del colegio", ha explicado Sánchez en el programa.
¡ESPERPENTO EN TVE!— Vito Quiles ???????? (@vitoquiles) April 13, 2026
El Facuo, líder de los Red Bird (red de acoso contra la derecha) se pone a llorar porque le señalé por sus acciones delictivas.
Un teatro lamentable pagado por el contribuyente. Qué repugnante. pic.twitter.com/pS82m6nl64
El activista ha asegurado además que espera llegar hasta el final en su cruzada contra contra Quiles: "Esto no es un tema de derecho honor, pedir disculpas o una indemnización. Yo lo que quiero es que se haga justicia". "La jueza dice claramente que la pretensión de Quiles era presentarme como un pederasta. Eso hace daño, mucho más de todo lo que han podido hacerme hasta ahora".
"Puede sonar duro, pero yo a este señor voy a intentar meterlo en la cárcel", ha sentenciado.
Quiles: "Esperpento en TVE"
La respuesta de Quiles, tanto a la jueza que lo ha procesado como a Sánchez y TVE, no se ha hecho esperar. De la jueza ha dicho que "en vez de limitarse a perseguir delitos, se pone a hablar de ética y juzga en función de la moralidad y no del código penal. Solo tiene un nombre: persecución política".
Sobre la intervención de Sánchez en 'Mañaneros 360', la califica como "teatro lamentable pagado por el contribuyente". "Una televisión pública utilizando los recursos del Estado para asesinar civilmente a un particular es la prueba de que ya hemos ganado", ha asegurando en sus redes sociales.