'En boca de todos' emite un comunicado contra Sarah Santaolalla y se defiende con el vídeo de Vito Quiles

El duro enfrentamiento entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo en 'En boca de todos' finalizó abruptamente con su marcha del programa. Sin embargo, este abandono se extendió a la finalización de sus colaboraciones, tal y como ella misma informó en un comunicado emitido horas después del suceso. En respuesta, Nacho Abad ha leído un escrito durante la mañana del 11 de marzo para defenderse de las acusaciones.

El presentador leía la parte del comunicado de Santaolalla en donde esta aseguraba que había puesto fin a su trabajo en el espacio de Cuatro "después de muchas situaciones machistas, negacionistas e inhumanas". "Cuando hemos leído esto, no hemos podido evitar sentir una profunda decepción y sensación de haber sido injustamente atacados. No solamente hablo en mi nombre, sino en el de todo mi equipo de 'En boca de todos', de los colaboradores y colaboradoras que vienen diariamente a este programa y opinan libremente sin ninguna directriz, con absoluta pluralidad. Hablo también en nombre de Cuatro, de Mediaset y de Producciones Mandarina", expresaba el presentador.

Nacho Abad responde al comunicado de Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'

"Querida Sarah", continuaba Abad. "En este programa no somos machistas y lo demostramos día a día con cada paso que damos. No te hemos tratado de forma inhumana, y tú lo sabes, pero si decides aferrarte a ese argumento para justificar una decisión basada en razones que no se sostienen, es algo que va a quedar siempre en tu conciencia".

Tras esta parte, procedía a leer otro segmento del comunicado de Sarah Santaolalla en el que esta decía que no puede sentarse en una mesa, a lo que respondía: "En esta mesa no hay mentirosos profesionales, aquí no se humilla ni se protege a los agresores.. En este programa no hay nadie indecente. Muy al contrario: mis compañeros, tus excompañeros, son personas honestas, valientes y con profundos valores morales".

Tras esto, Nacho Abad recalaba en la acusación de embocada que la excolaboradora realizó en directo y también en su escrito. "Este programa no trabaja con trampas ni emboscadas. Trabajamos con responsabilidad, con rigor, con respeto a quienes nos ven y confían en nosotros. Afirmar eso es faltar a la verdad de forma deliberada", expresaba el periodista.

Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo se enfrentan en 'En boca de todos'

"Sarah ha sido colaboradora nuestra durante más de un año. Durante todo ese tiempo, jamás has denunciado ni a la cadena ni a la productora ni a mí mismo ninguna de las barbaridades que escribes ahora en el comunicado. Si te sentías así, nadie te retuvo, pudiste irte como lo hiciste ayer. Si no lo hiciste en todo este año, lo que demuestra es que el contenido de tu comunicado está faltando a la verdad", se dirigía el presentador directamente a la aludida.

El vídeo de Vito Quiles

Como la bronca entre Sarah Santaolalla y Antonio Naranjo la ocasionó el vídeo de la supuesta agresión de Vito Quiles, 'En boca de todos' ha decidido emitirlo para darle la estocada final a la tertuliana. "Ese comunicado es el colofón de algo que ocurrió entre ella y Vito Quiles a las puertas del Senado y quiero que vean las imágenes de lo que ocurrió", introducía Nacho Abad.

Sarah Santaolalla en una intervención de 'Mañaneros 360'

"En esas imágenes no hay agresión. No es una opinión nuestra, es lo que establece un auto judicial", decía el presentador, que comunicaba que según el escrito "no hay lesiones objetivas". "Si ayer Sarah abandona este programa es porque se le puso frente a una verdad jurídica que desenmascaraba su testimonio, la única que hay hasta ahora y que les hemos mostrado con documentación. Si ha redactado este comunicado, ha sido para victimizarse y para ocultar la verdad".

"Ella afirma que abandona este programa en nombre de la decencia, que abandona este programa en nombre de la dignidad. Con esas palabras parece insinuar que los que permanecemos aquí carecemos de ambas cosas. Los mismos compañeros con los que ha compartido cafés, bromas, risas, confidencias... Sin embargo, en este programa no hay nadie indecente", defendía el presentador. "Quiero pedirles disculpas por el mal rato de ayer, lo pasamos fatal y les prometo que seguimos más fuertes que nunca. Seguimos con la cabeza muy alta trabajando desde la libertad y la pluralidad sin mentiras".