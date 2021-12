En la octava entrega de 'La isla de las tentaciones 4' emitida el 29 de diciembre en Telecinco, Rosario Cerdán no solo pudo escuchar en su hoguera las críticas de la soltera "predilecta" de su pareja, Álvaro Boix, sino que también descubrió que ambos habían mantenido finalmente relaciones bajo las sábanas. Dos momentos que provocaron sensaciones muy distintas en la valenciana: mientras que se mostró indiferente con lo primero, la actitud demostrada por su pareja tras lo segundo, despertaron un profundo rechazo en Cerdán.

Sabela critica a Rosario delante Álvaro en 'La isla de las tentaciones'

"No tenía muchas ganas de venir, porque ver este tipo de cosas me incomodan", confesaba Cerdán, al comienzo de la hoguera, donde apostó al hablar de su novio y de Sabela que "pienso que lo que está haciendo es por rencor y no van a llegar a buen puerto". "Dudo que me haya querido alguna vez en su vida, la verdad. Siempre he tenido que ir yo detrás y me da qué pensar", valoró Cerdán, con el deseo de que, "por una vez en su vida, dice que me quiere, que se arrepiente de lo que ha pasado". La valenciana pudo escuchar cómo Boix se reía tras descubrir que había estado flirteando y algo más con Suso y con Simone Coppola: "No me ha respetado a mí, ¿cómo va a respetar al Suso, que le dura dos semanas? Encima se acuesta con él y se va a buscar al otro".

Asimismo, el novio de Cerdán charlaba a solas con Sabela sobre su novia, de la que criticó que "no sabe controlarse ni respetar su imagen". "Yo no sé cómo Simone está con ella", comentaba la tentadora, quien además soltó que "le voy a ver la cara a esa barriobajera, perdón porque es tu novia, pero es una puta barriobajera", despertando una carcajada en Boix. "Que sí, es superguapa, pero la boca te pierde, amiga. Ciérrala, tres puntitos ponte en la boca", añadía la soltera, tajante, antes de añadir también que "no le pienso dar ni un minuto de protagonismo a la suri esa, a la suricato". "Lo que diga esta chica me entra por un oído y me sale por el otro. No me importa nada, te soy sincera. No me molesta lo que pueda decir esta persona de mí", confesó Cerdán, con una sonrisa.

"¿Cómo eres tan ordinario?"

Rosario habla de las imágenes de Álvaro en 'La isla de las tentaciones'

"Lo que me molesta es que Álvaro se ría de sus comentarios. Y que diga que me estoy desatando... pues igual sí. Igual me estoy descubriendo a mí misma, igual me estoy queriendo más que nunca, lo que nunca me has querido. Y estoy orgullosa de eso", respondió la valenciana, ante las palabras de su novio, de quien señaló que "está despechado". "Que yo haya tenido una conexión con Suso, no significa que llegue otro chico y no pueda hablar, bailar o hacer lo que me dé la gana con él. Porque el primero que no ha respetado la relación ni dentro ni fuera, como él ha dicho, ha sido él", apuntó Cerdán, muy segura.

La valenciana pudo ver entonces las imágenes de Boix manteniendo relaciones con Sabela, tras lo cual se mostraba al satisfecho valenciano compartiendo lo ocurrido con sus compañeros con sumo orgullo. "¿Cómo eres tan ordinario? Yo como mujer veo eso y se me cae la cara de vergüenza. Él es un machito, el más chulo del mundo, el que la tiene más grande, el más guay. Estaba deseando contárselo a todos", criticó Cerdán, antes de reconocer incluso que "me repugna". "Me duele ver que una persona con la que he compartido tanto tiempo de mi vida esté en la cama con otra persona. Es algo muy duro para mí, pero voy a intentar no recaer y que me afecte lo menos posible", admitió también la novia de Boix.