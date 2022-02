'Saber y ganar' lo tiene todo dispuesto para celebrar por todo lo alto su 25º aniversario. El mítico concurso, que se puede ver todas las tardes en La 2, salta al prime time el próximo 17 de febrero a las 22:00h, siendo esta la primera vez que Jordi Hurtado y su equipo estarán presentes en la franja estelar. "Me hace una ilusión tremenda, una satisfacción enorme. En principio teníamos un programa para tres meses, a ver cómo funcionaba", recordaba el presentador durante la rueda de prensa. "Llegar a 25 años, y además desde hace ya casi 10 años se emite todos los días, es un récord en Europa y en el mundo dentro de la televisión".

Jordi Hurtado, presentador de 'Saber y ganar'

El concurso celebrará una "gran fiesta" donde las sorpresas y el humor serán sus principales ingredientes. Eso sí, aclaran que esto no quiere decir que se suprima el programa de la sobremesa del 17 de febrero, ya que este también se emitirá. "Nadie podía imaginar el impacto que iba a tener este programa aparentemente sencillo, amable, con preguntas de cultura general", señalaba María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE. "Hoy es un clásico, un referente cultural".

"Es el programa de más audiencia de La 2 y tiene su ADN. Tenemos un equipo comprometido con RTVE que siempre ha estado ahí", indicaba Samuel M. Mateo, director de La 2. "Abrimos el prime time de La 2 el mismo día que se estrenó el programa. Después, emitiremos el primer programa de hace 25 años". De este modo, los espectadores de 'Saber y ganar' podrán ver cómo ha evolucionado todo en este cuarto de siglo y, tal y como señala Eizaguirre, comprobar "si Jordi ha cambiado o no". En suma, el equipo también prepara el programa 5.000, que servirá de homenaje tanto al concurso como a los fans.

Jordi Hurtado junto a varios presentadores de concursos en el especial de 'Saber y ganar'

Sin embargo, el equipo de RTVE tiene claro que todavía queda 'Saber y ganar' para rato. "No tenemos que caer en la nostalgia. Es un programa con presente y que tiene mucho futuro. Jordi es incombustible", resaltaba Oriol Nolis, director de RTVE Catalunya. En esta línea, han querido destacar cómo el concurso se ha adaptado al perfil de los jóvenes, buscando que estos también se sientan atraídos. "Se ha adaptado muy bien a los nuevos consumos televisivos. El formato ha incorporado nuevos públicos que lo consumen en RTVE Play", explicaba Nolis. Además, han querido dejar constancia del buen funcionamiento del perfil de Twitter y cómo un canal de Twitch realiza un "Saber y perder" todos los viernes.

Jordi Hurtado ha remarcado la ilusión que ponen en el trabajo y cómo su vocación es lo que le hace intentar que cada programa sea distinto: "Es absolutamente verdad todo lo que ocurre. No es un reality, pero es todo verdad. Los concursantes viven absolutamente emocionados". En esta línea, explicaba que "merece la pena" hacer el programa "por lo que me dicen los espectadores cuando me paran por la calle". Otro de los grandes eventos del año para 'Saber y ganar', como es el encuentro de los "magníficos", dará inicio el 18 de febrero: "Esa familiaridad que hay entre ellos no se da en otros programas. Tienen un chat donde hablan para quedar aunque sean de cualquier parte de España. Le tienen un amor y un cariño que traspasa lo que es un programa de televisión".

Dando la vuelta a la tortilla

Uno de los aspectos en los que han incidido respecto a la evolución de 'Saber y ganar' es cómo antes se prescindía del concurso para emitir eventos deportivos, algo que ahora no ocurre y más teniendo en cuenta que gana en audiencia a programas de la competencia y es lo más visto de La 2. "En el 97 no existía TDP y 'Saber y ganar' desaparecía. Nos caíamos de parrillas por todo", expresaba Jordi Hurtado. "'Saber y ganar' estuvo en peligro. Con el ciclismo, el tenis... Tres semanas sin emitirse. De repente, era volver para intentar fidelizar a la audiencia. Ahora es todo al revés, hemos hecho especiales relacionados con las competiciones". "Lo mejor de 'Saber y ganar' es la marca que ha conseguido TVE y el amor de los espectadores", zanjaba el conductor.

Así será el especial aniversario

Para este programa especial, el equipo de 'Saber y ganar' contará con la presencia de Juanjo Cardenal, Elisenda Roca y Pilar Vázquez, quienes comentarán aspectos de su trabajo y participarán en una "Pregunta caliente encadenada" sobre el programa. Pero también estarán presentes Ion Aramendi, Llum Barrera, Carolina Ferre, Antonio Garrido, Goyo González y Luis Larrodera, quienes descubrirán de primera mano qué siente un concursante participando en varias de las míticas pruebas. Por otro lado, los "magníficos" David Díaz, Manolo Romero, Óscar Díaz, Ana Pérez, José Manuel Dorado y Víctor Castro también formarán parte del especial. Arkano es otro de los que se dejará ver con un freestyle sobre el concurso.