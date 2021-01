'Salvados' dedica un programa a la vejez con Carmena, Clemente, Miguel Ríos y Charo López como protagonistas

Tras unas emisiones más centradas en asuntos relacionados con el mundo de la política y la actualidad, 'Salvados' apuesta por emitir el domingo 31 de enero un programa más cercano al periodismo social en el que se abordará el tema de la vejez y sobre lo que supone hacerse mayor en España. Gonzo estará acompañado por cuatro personas muy populares en nuestro país, y que rebasan los 70 años, para que le muestren cómo conciben ellos esta etapa vital: la abogada y excaldesa de Madrid, Manuela Carmena; el exfutbolista Javier Clemente; el cantante Miguel Ríos y la actriz Charo López.

Manuela Carmena es una de las invitadas en 'Salvados: ¡Felices 70!'

En el programa, que lleva por título "¡Felices 70!", estos cuatro famosos hablarán sobre a qué dedican su día a día, cómo llenan su tiempo libre o qué supone pertenecer al colectivo de la tercera edad. "Entre todos sumáis 299 años, pero sintiéndolo mucho todavía no les podemos llamar viejos porque todavía no llegan a la edad de Jordi Hurtado", explica con mucho humor Gonzo a sus cuatro invitados en una promo difundida por laSexta. En ella, podemos ver un adelanto sobre cómo afrontan la vejez los protagonistas de esta nueva entrega de 'Salvados'. Clemente comenta que él se dedica a pasear y a pasar tiempo con sus amigos, Ríos a aprender a tocar la guitarra y Carmena a escribir sin parar. Entre risas, López afirma que no entiende a sus compañeros: "¡Yo me quedo loca! ¿Estáis hablando en serio? ¿Qué tengo de bueno ahora?".

Abordarán el tema de la pandemia

En la charla también tratarán temas más delicados, como la gestión de las residencias para mayores durante los meses más duros de la pandemia. Entre marzo y abril de 2020, muchos mayores, residentes en estos centros, murieron a causa del virus y algunos de ellos ni siquiera pudieron recibir cuidados paliativos por la saturación de los hospitales. "Con la gente muy mayor han hecho negocio para que el dueño gane dinero", comenta Clemente en la promo. Unas palabras a las que se suma Ríos, que pide que las residencias no sean concebidas como "morideros".

Todos queremos llegar a la vejez, pero pocos queremos hablar de ella.

Por suerte Carmena, Clemente, Charo López y Miguel Ríos, sí.



Más allá de la gestión de las residencias, los invitados han dado su opinión sobre el trato que han recibido los mayores en general durante estos meses en los que la Covid-19 ha estado presente en nuestras vidas. "A mí me ha afectado mucho esa frase tan espantosa que decían de que el coronavirus solo afectaba a los mayores de 70, porque el subtexto era que los demás podían estar tranquilos", ha explicado Charo López al respecto. Para conocer las opiniones del resto habrá que esperar al domingo 31 de enero.