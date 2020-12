La reacción del ministro Illa a las UCI cerradas de Madrid en 'Salvados': "No quiero emitir juicios de valor"

Salvador Illa, ministro de Sanidad del Gobierno de España desde que comenzase la actual legislatura en enero de este mismo año, acudió a 'Salvados' para conceder una entrevista sobre la situación del país con respecto a la pandemia de coronavirus. Durante la conversación, el político protagonizó un breve momento de tensión cuando el presentador, Gonzo, le preguntó su opinión sobre la gestión sanitaria del Gobierno de Madrid.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en 'Salvados'

Todo empezaba cuando Gonzo enseñaba al ministro unas imágenes grabadas en el Hospital Infanta Sofía de Madrid. En el vídeo se podía observar cómo en el hospital se mantenía una planta entera cerrada, incluyendo 16 habitaciones UCI que, en plena pandemia, podrían haber sido más que necesarias. "Hemos pedido explicaciones a la gerencia del hospital, al consejero de Sanidad y también a la presidenta de la Comunidad, pero nadie nos ha dado explicaciones", explicaba el presentador. El ministro, de forma tajante, respondía: "No se las voy a poder dar yo. Me sería relativamente fácil entrar en ese tema, pero no lo voy a hacer". Ante la insistencia del presentador, el político respondía: "Yo no quiero emitir juicios rápidos sin conocer la información. Como he vivido lo que es que emitan desde fuera juicios de valor sin tener información, no lo voy a hacer yo", declaraba de forma contundente.

La tirantez del momento continuó con una pregunta más de Gonzo que, sin darse por satisfecho con la respuesta, le dirigió: "¿Le gustaría que el PSOE preguntase al menos por qué sucedía esto?". En esta ocasión, Illa respondía: "Es su deber, claro que sí. Yo fui cada semana al Congreso a explicar las cosas". El ministro Illa se mantuvo claro en todo momento en que no quería entrar ya que "las competencias están transferidas": "Tenemos competencias en sanidad exterior, de coordinación, que las ejercemos, pero este tipo de cuestiones compete a cada comunidad autónoma, este es un Estado compuesto".

¿Se pondrá la vacuna?

Gonzo también preguntó al ministro sobre sus planes para convencer a la población de la necesidad de vacunarse contra el coronavirus. "¿Usted se pondría la vacuna delante de una cámara de televisión para concienciar a la gente de que es peligrosa?". El ministro contestaba dejando claro que, aunque le gustaba "muy poco el espectáculo", lo haría si se le pidiera o resultase que hacerlo podría ayudar. De cualquier forma, concluyó con que, por el momento, se pondría la vacuna "cuando le toque y cuando le digan".