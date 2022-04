Una tarde más desde que se estrenara 'Supervivientes', 'Sálvame' comentaba la última hora del reality y sus concursantes. Además, el programa preparó una prueba en la que los colaboradores debían colgarse de una barra de hierro y aguantar el máximo tiempo posible suspendidos en el aire. Lydia Lozano y Belén Esteban fueron las primeras en enfrentarse al reto.

'Sálvame' durante la publicidad

Tan solo dos segundos después de que comenzara la prueba, la princesa del pueblo se caía al suelo en una aparatoso accidente. Inmediatamente, el resto de colaboradores acudían a socorrerla, mientras Esteban se aquejaba de un gran dolor en el tobillo. Con la entrada del servicio médico el programa de La Fábrica de la Tele daba paso a la publicidad y, a la vuelta, la colaboradora ya había abandonado el plató.

'Sálvame' mostró las imágenes inéditas de lo ocurrido en el plató durante el parón publicitario. La colaboradora, aún rodeada por sus compañeros, hacía una petición: "¡Llama a Miguel!", exclamaba. Mientras, dos doctoras le vendaban el pie derecho y le explicaban que le iban a pinchar algo para el dolor. "No, no. Yo aguanto el dolor, cuando llegue al hospital", se negó inicialmente entre sollozos. "Cuanto antes lo pongamos, más te va a bajar la inflamación", le respondía una de ellas.

"Pero fíjate que caída tan tonta, ¡porque no se te viera la falda!", le intentaba quitar hierro al asunto Jorge Javier Vázquez. Esteban hacía caso omiso y parecía no poder concentrarse en lo que ocurría a su alrededor. Entre sollozos, no podía quitar la vista de su pierna. "No te preocupes porque a lo mejor es un esguince fuerte, ¿sabes?", le animaba Rafa Mora.

Por la puerta grande

Rafa Mora la cogía en brazos para sentarla en una silla y que pudiera abandonar el programa. "¿Me he podido romper el hueso? No me tendrán que operar, ¿no? Me duele mucho, eh", expresaba con mucha preocupación. Los médicos y parte del equipo salían del plató junto a la de Paracuellos del Jarama, que era ovacionada por el público. Finalmente, el programa de Mediaset España confirmaba el diagnóstico de la colaboradora: fractura de tibia y peroné por la que estará entre 6 y 9 semanas de baja.