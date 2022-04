Un día después del estreno de 'Supervivientes: Conexión Honduras', 'Sálvame' se preparaba para comentar todo lo que había ocurrido en la isla. Pero, además, valiéndose de su espíritu, propuso una prueba a sus colaboradores: ver quién aguantaba más tiempo agarrándose a una barra de hierro mientras quedaban suspendidos en el aire. Lydia Lozano y Belén Esteban eran las primeras en probarlo y no con buenos resultados.

Belén Esteban se lesiona en 'Sálvame'

La periodista ya advertía que esa prueba podría resultar peligrosa, a lo que sus compañeros hacían caso omiso. Tan solo dos segundos después, la conocida como "princesa del pueblo" caía al suelo y gritaba con dolor que se había hecho daño en el tobillo. Los presentadores y los colaboradores corrían a socorrerla, pero ella continuaba exclamando: "¡El tobillo! ¡Me he roto el tobillo!".

El caos se apoderaba del plató, con Lozano gritando por un médico, Gema López tratando de consolar a Esteban y pidiendo al resto de colaboradores que le dejaron espacio y Adela González y Jorge Javier Vázquez llamando a la calma. "Me he roto el tobillo, Jorge", se lastimaba la empresaria, mientras que este la tranquilizaba al asegurarla que roto no estaba, ya que lo movía. "Jorge, escúchame, que sí. Lo sabía. Me ha chascado. Me he roto el hueso. He notado el hueso cómo me ha chascado", lamentaba.

La llegada del servicio médico

Los servicios médicos de Mediaset se personaban en el plató de 'Sálvame' para atender a Belén Esteban. "El tobillo derecho, al caer, se le ha doblado y se está hinchando", informaba Rafa Mora. "Está bien, Belén. Van a inmovilizarle el tobillo", explicaba Vázquez a la audiencia. A la vuelta de publicidad, el presentador explicaba que ya la habían pinchado para atenuar el dolor y que la habían desplazado a la mutua para hacerle una placa. Pese al sentido común de cancelar la prueba, el programa decidía continuar con ella. Minutos después, confirmaban que la colaboradora se había roto la tibia y el peroné y no descartan que tenga que ser operada.