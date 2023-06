Por Fernando S. Palenzuela |

Pese a que Anabel Pantoja lleva mucho tiempo desvinculada de 'Sálvame' y sin querer saber nada de ellos, como ella misma ha indicado en varias ocasiones, sigue siendo un tema que aparece en la agenda del programa de La Fábrica de la Tele con frecuencia. Por ello mismo, en la tarde del 6 de junio contaban con Arelys Ramos, aunque la exconcursante de 'Supervivientes 2023' había acudido por otras razones.

Arelys Ramos en 'Sálvame'

La madre de Yulen Pereira había aceptado la invitación de 'Sálvame', pero Adela González dejaba entrever que no había sido fácil llevarla al plató: "Tengo entendido que te hemos llamado muchas veces y no has querido venir. ¿Estabas enfadada con nosotros?". Ramos se defendía y aseguraba que, pero apostillaba: "Es la primera vez que me llamáis".

La presentadora insistía en que había puesto muchas condiciones para esa visita, algo que negaba tajantemente la exsuegra de Anabel Pantoja. "Una condición has puesto para venir aquí", matizaba González. "He puesto una condición porque he venido a hablar de 'Supervivientes [...] Te puedo hablar del reality". A esto, su interlocutora aseguraba que ya es un personaje que trasciende el concurso, pues se ha convertido en "una persona muy conocida". Ella lo negaba e incluso desmentía a todas aquellas personas que la habían tachado de querer televisión, pues tan solo había ido a los platós para defender el concurso de su hijo.

Algo concreto tras tantas vueltas

Tras el alegato de la invitada, Adela González atajaba la conversación: "¿Nos la verbalizas tú o verbalizamos nosotros la condición que has puesto?". Sin mencionar cuál era ese veto, pese a que a la audiencia no le quedaba ninguna duda, Arelys Ramos continuaba: "Yo vengo solo a hablar de 'Supervivientes' y el que quiera entenderlo... Soy bastante clara".

Finalmente, la presentadora iba al grano: "¿De Anabel no te podemos preguntar nada?". La exrobinsona comenzaba a mosquearse: "Yo he venido con una condición, así que si me vas a hablar de algo de lo que no quiero hablar, me voy". Al ver la insistencia del equipo de 'Sálvame' para que mencionara el nombre de la ex de su hijo, terminaba estallando: "¿Debo ser de otro planeta o no me entendéis? ¿Soy de otro planeta? Respeto vuestro trabajo, pero respetad mi opinión y mi opinión es que no voy a hablar de Anabel Pantoja. Si lo entendéis bien y si no, me siento ahí como una muda".