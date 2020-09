Samanta Villar, sobre trabajar en 'Sálvame': "Si se trata de desollarnos unos a otros no lo haría"

Samanta Villar es probablemente la reportera más famosa de la televisión. Saltó a la fama al frente de '21 días' en Cuatro y consolidó su figura en el mundo del periodismo presentando 'Conexión Samanta'. Después la hemos visto en formatos como '9 meses con Samanta' o 'Samanta y...', que también lograron hacerse un hueco en nuestra pequeña pantalla. Ahora conduce en Mediaset 'Samanta y la vida de', un nuevo espacio que la periodista ha querido presentar en el programa 'El trono de sensaciones' de la cadena autonómica en 8tv producido por ÉxitoTV. Esta ha concedido una entrevista a Jordi Anjauma en la que ha hecho un repaso a su trayectoria profesional y no ha dudado en mojarse en todo tipo de asuntos no relaciones con la televisión.

Respecto a 'Samanta y la vida de', la periodista ha confesado que "empezó queriendo copiar a un programa pero lo fuimos haciendo evolucionar hasta llegar a una idea completamente original". La catalana ha dejado claro también que el formato "tiene mucho de mí y mucho del equipo (...) ya que lo hemos creado nosotros" y ha explicado que en todo momento durante el proceso de nacimiento del mismo siempre se quiso tener en cuenta que "fuese muy yo". Villar además ha contado que ella misma es la que se encarga de hacer la "gestión comercial" con la cadena ya que es ella la que presenta el espacio y negocia con los directivos su producción.

¿Estaría en 'Sálvame?

Lo hace en Mediaset, grupo en el que por ahora solo ha conducido espacios de reportaje. ¿Se atrevería a dar el salto a otro tipo de formato como 'Sálvame'? Esta no ha dudado en afirmar que "sería divertido ser colaboradora". "Creo que se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Si tú eres respetuoso con la gente y no perjudicas a nadie, está bien hacerlo. Los límites son esos", ha añadido, confesando que si participase, me lo tomaría como una frivolidad y lo jugaría. La vida no tiene que ser algo serio". Eso sí, la periodista ha dejado claro que su incorporación dependería del ambiente de trabajo que encontrase. "Los ambientes tóxicos no me interesan y si se trata de lanzarnos a la cara unos a los otros y de desollarnos, no lo haría por salud mental. Pero si se trata de ir allí y cotillear, me parece bien", ha sentenciado al respecto.

¿Terelu Campos reportera?

En 'Sálvame' trabajó precisamente Terelu Campos, periodista de la que también se ha hablado en el programa. El presentador de 'El trono de sensaciones' le ha preguntado si vería a la hija de María Teresa Campos en un programa como el suyo y Villar ha confesado que "no sé si la vería en un programa así". La catalana cree que "llegas a una edad que esto es agotador", aunque sí ha afirmado que si ella quisiese podría pensar un programa de reportajes en el que Terelu podría encajar perfectamente. "Lo podría hacer genial también haciendo reporterismo en algo para ella" , ha añadido al respecto.

La manipulación y À Punt

Pero más allá de Mediaset, Samanta Villar se ha mojado también en cuanto a televisión autonómica se refiere. "Me consta que están trabajando en reconstruir À Punt", ha afirmado respecto a la nueva televisión valenciana, definiendo a la cadena como "una nueva oportunidad". Villar se ha mostrado convencida que es normal que los índices de audiencia no sean los deseados ya que "cuando destruyes algo, reconstruirlo cuesta (...) porque se ha perdido la influencia, hábito y confianza de la gente". Esta además se ha mostrado convencida que "el 100% de la culpa de la desaparición de Canal 9 es del gobierno valenciano" y ha justificado a esos trabajadores que en su día contribuyeron al sesgo de espacios informativos, por ejemplo. "Podemos echarle la culpa a los que sesgaban la información, pero el miedo opera a muchos niveles. Yo no voy a culpabilizar a los trabajadores", ha afirmado al respecto.