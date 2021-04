Samira, nueva concursante de 'Solos' tras la marcha de Bea Retamal y Dani

La noche del martes 13 de abril, Telecinco emitió la primera entrega de 'Supervivientes: Tierra de nadie', en la que Carlos Sobera contó con la presencia de varios colaboradores para opinar sobre lo que estaba ocurriendo en 'Supervivientes 2021'. Entre ellos, se encontraba Samira Jalil, quien fue confirmada como sucesora de Bea Retamal y Dani G. en el reality de MiTele Plus, 'Solos'.

Samira, nueva concursante de 'Solos', en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

"Samira está a punto de vivir algo muy especial, porque hoy miércoles, a las ocho de la tarde, entra en 'Solos'", comunicó Sobera, en un momento de la gala, ante una sonriente Samira. "No os lo podéis perder, voy a vivir la experiencia, me voy a adentrar en la aventura de 'Solos'", declaró la nueva concursante, quien confesó que "no sé a quién me van a meter". "Espero que por lo menos esté buenorro", bromeó Jalil.

"No tengo quiniela", manifestó Samira, sobre su posible compañero o compañera, del que esperaba tan solo que "sea buena gente y que huela bien", tras lo cual Rafa Mora le aseguró que lo pasaría muy bien, dada su experiencia personal. Una identidad que se descubrirá en directo, durante la emisión del programa en MiTele Plus, probablemente cuando Jalil cruce las puertas del pisito de Mediaset en la tarde del 14 de abril, después de que Bea y Dani abandonen la instalación.

Una despedida con boda incluida

La incorporación de Jalil al reality de pago de Mediaset se producirá tras el paso de Bea y Dani, quienes comenzaron su aventura juntos, como dos desconocidos, el pasado 16 de marzo. Una pareja que acabó su concurso con una boda en la tarde del martes 13 de abril, en la que Miguel Vilas, concursante de 'GH 17', estuvo presente como testigo. Todo ello, después de que Bea y Dani vivieran un acercamiento a pasos agigantados al pasar de la amistad al amor en apenas un mes. ¿Vivirá Samira una experiencia similar con su misterioso compañero o compañera?