Por Mario de Hipólito de Sande

La noche del lunes 10 de junio, pudimos vivir en TVE la gran final de 'MasterChef 12'. Una gala en la que, de Ángela, María, Gonzalo y Samya, solo dos podían competir en el duelo final. María fue la primera en ganar su pase tras vencer a sus compañeros en la prueba 'Sigue al chef'. De esta manera, el resto de los aspirantes se tuvieron que enfrentar a un nuevo reto en el restaurante ABaC de Jordi Cruz Mas.

Jordi Cruz apagando el fuego de sus cocinas en 'MasterChef 12'

No fue un buen día para Samya, que además de no avanzar en sus platos igual de rápido que sus compañeros, cometió varios errores. Sin embargo,. "Chicos, tenéis fuego", dijo Gonzalo enfocando a la cocina de la aspirante. "", gritó el titular del restaurante ABaC, mientras trataba de apagar el fuego con sal.

Fue un poco más tarde, durante la ceremonia de degustación por parte del jurado, cuando aclararon que Samya no podría optar al duelo final, quedándose de esta manera en cuarta posición. "Casi es peor que no tenías nada a que me quemaras la cocina. Me da rabia porque sé que lo podías haber hecho mejor, pero te has bloqueado. Aun así te voy a agradecer el esfuerzo y la evolución de todas estas semanas, la lucha en contra de todo el universo e incluso contra ti misma, tiene mucho mérito", apuntó Jordi Cruz. "Gracias por ser como eres", añadió Pepe Rodríguez.

Es que ella tranquilísima y la cocina ardiendo #MasterChef pic.twitter.com/YaqotPNcQN — MasterChef (@MasterChef_es) June 10, 2024

Ángela gana 'MasterChef 12'

Tras más de tres horas de programa, la gala final de 'MasterChef 12' terminó con la proclamación de la ganadora de la edición, Ángela. Procedente de Valencia y a sus 29 años, se hizo con la victoria del programa culinario de La 1. Su último menú, que incluía un postre inspirado en el perfume de su novia, se lo dedicó a sus padres, a Serrat y a Valencia. Sin embargo, la noche no fue perfecta para ella, ya que sufrió un profundo corte durante el duelo final contra María.