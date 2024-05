Las críticas de Jordi Cruz hacen llorar a Ángela en 'MasterChef': "Me siento frustrada"

Por Joan Centelles Martínez |

Los aspirantes de 'MasterChef 12' tuvieron que replicar en la primera prueba de la noche unas elaboraciones firmadas por reconocidos chefs, contando con la ayuda de algunos exaspirantes de la versión 'Celebrity'. Mario Vaquerizo, María Escoté o Xavier Deltell volvieron a las cocinas para explicarles los platos que tenían que preparar en una prueba que llevó a Ángela a tener un encontronazo con Jordi Cruz.

Jordi Cruz en 'MasterChef 12'

María Zurita fue la, quien tenía que replicar un cangrejo de río, con aceite de orza y su cuerpo crujiente, y del que le dijo que era "un plato muy fácil". "No me he enterado de nada", confesaba en totales la concursante. El tiempo se le echó encima durante el cocinado y,: "". Unas palabras que Jordi Cruz interpretó como una actitud de sobrada por parte de la concursante.

"No se parece al original", le decía Pepe Rodríguez al valorar su elaboración, a lo que Jordi Cruz añadía: "Despistada y confiada la he visto (...) Te hemos dicho: 'Te quedan dos minutos', y tu respuesta ha sido: 'Tranquilos, eh'". Ángela intentaba explicarse ante lo que para ella fue su "peor cocinado", pero la insistencia de Jordi con respecto a su actitud llevaron a la concursante a romper a llorar. "Lo he pasado fatal para que me digan que voy de sobrada, que es mentira (...) No me gusta que me digan eso. En todo el cocinado no he dicho nada. He estado cocinando como he podido", le decía emocionada a su compañera. "Me siento frustrada", añadía en totales.

La opinión de Zurita

"Lo he devorado. Me ha encantado (...) buenísimo", valoraba María Zurita sobre el plato de la concursante. "Ha dicho que tu explicación no le ha venido bien, que no ha estado completa", añadía Jordi Cruz. "Yo no he dicho eso. Es porque me has puesto nerviosa, Jordi. Porque me has dicho que soy una sobrada", se explicaba Ángela. "No vayas de caballito ganador. Humildad", le recomendaba María Zurita a Ángela en totales. "Yo no me creo caballito ganador, solo le pongo mucha pasión, muchas ganas y todo mi amor a todo lo que estoy haciendo", le respondía la concursante.