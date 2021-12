El miércoles 29 de diciembre, la cuarta edición de 'La isla de las tentaciones' mostró la esperada hoguera de confrontación entre Darío Sellés y Sandra Férriz. El alicantino había solicitado el encuentro después de descubrir cómo su novia le era infiel por segunda vez, en esta ocasión en el reality, donde ambos quisieron por fin sincerarse sobre su relación, desde puntos opuestos, aunque con una actitud conciliadora y tranquila.

Antes de recibir a su pareja, Sellés lamentó haber entrado en el reality ocultando la infidelidad de Férriz, al igual que declaró que "entré aquí para darle un voto de confianza y por su comportamiento con Rubo, lo ha perdido. Mi corazón está roto". El alicantino recibió a su novia con un fuerte abrazo en el que ambos rompieron a llorar mientras hablaban de lo mal que lo habían pasado. "¿Me merezco lo que he pasado? Porque me he portado muy bien contigo", planteó entonces Sellés. "Sabéis el sentimiento de culpa que tengo. Lo que más miedo me daba era verlo mal, porque no se lo merece", respondió Férriz, quien manifestó que "lo primero que quiero hacer es pedirte perdón por todo", después de ver declaraciones de su novio sobre ella y su infidelidad.

"No siempre te he tratado como te mereces, pero creo que tú tampoco lo has hecho conmigo. Muchas veces he mirado por ti y tú también has mirado por ti", añadió la murciana. "Creo que sí he mirado por ti. Te he respetado y te he querido", contradijo Sellés, ante lo que su novia apuntó que "no se trata solo de ser fiel". "Tengo que reconocer que hay momentos en la relación en los que mi actitud no ha sido la que debería, pero no creo que eso sea un motivo para lo que has hecho", concedió el alicantino, quien "pensaba que no sentía nada por mí". Sellés vio de nuevo críticas de Férriz sobre él: "si has sido un guarro, es tu problema. He aguantado mucho y me he callado mucho ya, pero estoy cansada". "He visto que mi relación no va a ninguna parte", reflexionaba además la murciana, la cual declaró ante el alicantino que "todo lo que he dicho, lo pienso. Aunque intentes demostrarlo, tú no eres feliz. Y me duele mucho decir esto, porque te quiero muchísimo".

"Creo que no te hago bien"

"Creo que no te hago bien y tú a mí, tampoco", opinó Férriz, entre lágrimas, tras lo cual reconoció que "ahora mismo" no era feliz con Sellés. "Llevaba una cosa dentro que necesitaba soltar", declaraba por su parte el alicantino, sobre la infidelidad de su pareja, ante la que cuestionó si "no pensaste que yo iba a estar muy jodido" en el reality. "Sabía que no estabas bien y que esto tenía que explotar por alguna parte", confesó Férriz, cuyo deseo había sido que "no nos afectase, y quizás no fue la mejor decisión". Asimismo, la novia de Sellés manifestó que "estaba pasándomelo bien, pero no al cien por cien, no siendo yo", puesto que le preocupaba cómo su comportamiento pudiera afectar a su pareja.

Ambos revivieron de nuevo el beso de Férriz con Rubo, momento en el que "no pensé ni en las consecuencias ni en ti". "Entré pensando que mi relación era perfecta, que eras todo para mí. Sigo pensando lo mismo, pero he visto imágenes que me han dolido muchísimo", declaró la murciana, tras lo cual la presentadora los animó a compartir unas últimas palabras. "Estoy muy decepcionado, porque lo he pasado muy mal. No levantaba cabeza y me he sentido utilizado", confesó el alicantino. Por su parte, Férriz declaró que "estaba muy enamorada de ti y me he decepcionado muchísimo también" ante un comprensivo Sellés. "Podía haber tomado el camino fácil y salir igual que entré, pero me estaría engañando a mí misma", añadió la murciana, antes de que concluyese el programa, dejando en el aire la decisión final de la pareja.