La entrega de 'La isla de las tentaciones 4' emitida el 29 de diciembre en Telecinco abordó una nueva hoguera de las chicas, en la que Gal·la Mora descubrió el hecho de que su pareja, Nico Aubert, había mantenido relaciones con dos mujeres distintas. Un comportamiento ante el que la castellonense se mostró muy crítica, al igual que con las palabras que el rumano había lanzado contra ella.

Gal·la valora el comportamiento de Nico en 'La isla de las tentaciones'

"Creo que esta noche es la que peor vengo. Mi relación con Miguel avanza a pasos muy grandes y, a la vez, echo de menos todo lo que hacía con Nico y estoy un poco confundida", reconoció Mora, al arrancar la hoguera, a la que llegaba "un poco desanimada". "No tengo ganas de ver imágenes de Nico porque no quiero volver a venirme abajo, pero he venido aquí para eso y solo me daré cuenta de la verdad si veo imágenes", declaró la castellonense, antes de ver a su novio hablando de su relación. "En un año a lo mejor nos acostamos una vez cada dos meses, y a los cinco días, aquí, te acuestas con un tío", criticaba el rumano.

Aubert también recalcó que "yo por ella lo he dejado todo. Hace mucho que no me hablo con mi padre y para mí lo era todo. Me dijo: 'o tu padre o yo'". "Me metió en la cabeza que me hacía mal", añadía Aubert, ante una sorprendida Mora. La aludida, de hecho, aseguró que "en mi vida le he dado a elegir entre su padre o yo. Nunca jamás. Es más, muchas veces le he dicho que hable con él. Siempre soy yo la que toma la iniciativa", tras lo cual se emitieron imágenes de Aubert bailando con Miriam, besándose con ella y manteniendo relaciones. "Después de las anteriores imágenes, esto me da completamente igual", declaró la novia del rumano, tras lo cual apostó que, "por lo que estoy viendo, la relación con Miriam avanza en el terreno sexual".

Gal·la se entera de que Nico se ha acostado con dos chicas en su Villa. ¿Qué os ha parecido su reacción?



???? #LaIslaDeLasTentaciones8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Brf9UO05ev — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 29, 2021

"Tiene mucho que perder"

Nico se acuesta con Miriam y con Rosana en 'La isla de las tentaciones'

"Si la quiere conocer el día de mañana, que lo haga, pero creo que tiene que darme muchas explicaciones", aseguraba Mora, quien a continuación confesó que "sobre todo, lo que más me duele es que me deje como una mala persona, cuando no lo soy. He sido muy buena con él". La castellonense fue sorprendida entonces al ver imágenes similares, esta vez con Rosa, ante lo que soltó que "la relación con Miriam no avanza. Ahí está".

"Yo no le faltaría el respeto a una persona por la que puedo estar sintiendo algo", señaló la novia de Aubert, descartando así que su pareja pudiera sentir algo por alguna de las tentadoras, para después manifestar de él que "a diferencia de mí, que he estado con muchos chicos, él no lo ha hecho y a lo mejor ha encontrado aquí su momento, pero creo que no es la forma de hacerlo". "Estoy muy decepcionada. No me creo nada de lo que dice, ni me creo nada de lo que hace. Creo que le pica el pepino y no se está dando cuenta de que tiene mucho que perder", opinó Mora.