La octava entrega de 'La isla de las tentaciones 4' llegó a su final la noche del 29 de diciembre dejando en el aire la decisión que tomarían Darío Sellés y Sandra Férriz tras su hoguera de confrontación: ¿se marcharían solos, juntos, con un nuevo amor o, por el contrario, permanecerían en el reality hasta el final? No obstante, el habitual adelanto de la siguiente entrega del reality ya dio una importante pista que apuntaba a que ambos habrían abandonado República Dominicana antes del final de la edición.

Las chicas de 'La isla de las tentaciones', sin Sandra, en la próxima entrega del reality

La pareja vivió una conciliadora hoguera en la que expusieron lo que realmente sentían: mientras que Sellés se mostraba decepcionado por las infidelidades de su novia, Férriz confesaba no ser feliz junto al alicantino y apostaba incluso por que "creo que no te hago bien y tú a mí, tampoco". Dos posturas que apuntaban a que ambos optarían por dar por concluida su relación en un encuentro cuyo desenlace se dará a conocer en 'El debate de las tentaciones' del lunes 3 de enero. No obstante, el adelanto de la novena entrega del reality mostraba una nueva hoguera en la que se veía por completo a las chicas de Villa Paraíso, sin que Férriz se encontrara entre ellas, lo que deja claro que la murciana habría optado por abandonar el programa.

En el caso de la hoguera de los chicos, aunque no se mostró al grupo al completo, en ninguno de los primeros planos estaba Sellés, por lo que es más que seguro que el alicantino también hubiera puesto fin a su aventura antes de que concluyera el programa. "Como todos sabéis, esta experiencia sois vosotros los que me la habéis hecho más amena, porque yo lo he pasado muy mal y gracias a vosotros he podido levantar cabeza", declaraba Sellés, en Villa Playa, antes de dirigirse a la hoguera. Unas emotivas palabras con un claro tinte a una despedida que podría haberse producido tras el encuentro con su pareja, aunque queda por saber si la pareja habría apostado por seguir juntos, algo poco probable tras lo que manifestaron en su cara a cara.

Encarando la recta final

'La isla de las tentaciones' encara ya su recta final, en la que los participantes recibirán las habituales cartas de sus parejas, escritas al comenzar la aventura. Asimismo, la novena entrega abordará las "hogueras de los solteros", en la que los protagonistas del reality tendrán encuentros con los solteros "predilectos" de sus parejas, momento en el que quedó expuesto el hecho de que Férriz no acompañaría ya a sus compañeras. Será entonces cuando Diriany, Jennifer, Sabela, Miriam y Rosana se verán las caras con las chicas de Villa Paraíso, mientras que los chicos de Villa Playa mantendrán tensos encuentros con Simone, Miguel, Suso y Stiven.