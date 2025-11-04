Sandra Barneda y Xuso Jones presentarán las Campanadas 2025-26 en Mediaset

Por Alejandro Rodera | |

Mediaset volverá a cambiar de pareja de cara a las próximas Campanadas. La noche de despedida de 2025 y bienvenida de 2026 no volverá a contar con la pareja más reciente, la formada por Ion Aramendi y Blanca Romero, sino que se apostará por una dupla que, pese a atesorar experiencia en el evento, aún no se había tomado las uvas mano a mano: Sandra Barneda y Xuso Jones.

El grupo asentado en Fuencarral ha optado por renovarse de cara a esa cita, y para ello ha contado con dos referentes de sus principales cadenas. Por un lado está Barneda, que se ha erigido como una de las figuras más representativas de Telecinco al destacar en formatos como 'Supervivientes' y, sobre todo, 'La isla de las tentaciones', que actualmente emite su novena edición de lunes a miércoles. A su vez, Jones se ha hecho un hueco en la parrilla de Cuatro con 'Lo sabe, no lo sabe', que se ha consolidado en las tardes desde su lanzamiento en agosto de 2024.

Sandra Barneda asumirá otro desafío en Mediaset y se pondrá al frente de las Campanadas

Ambos conductores tienen experiencia de sobra como para enfrentarse a un desafío de este calado, pero, además, tanto Barneda como Jones han participado en la retransmisión de las Campanadas previamente. De hecho, Barneda lo hizo bajo el paraguas de la propia Mediaset en la edición de 2020-21, es decir, en plena pandemia de coronavirus. En aquel momento, se encargó de despedir un año muy complicado desde Gran Canaria junto a Christian Gálvez.

Xuso Jones saltará de las tardes de Cuatro a la retransmisión de las Campanadas

¿Volverá a luchar por el liderato?

Por su parte, Jones todavía, pero sí ha presentado las Campanadas en La 7, la cadena autonómica de Murcia. En su tierra natal compartió pantalla con Kika Frutos hasta en tres ocasiones consecutivas,(es decir, la misma con la que se estrenó Barneda)

La elección de Barneda y Jones llega poco después de que Atresmedia confirmara que su pareja habitual, Cristina Pedroche y Alberto Chicote, volverá a presentar sus Campanadas y, además, en esta ocasión lo harán tanto en Antena 3 como en laSexta y Atresplayer. Mientras tanto, RTVE aún no ha anunciado su particular apuesta, pero la gran duda no es si Mediaset estará en disposición de competir por la primera plaza, sino si al menos conseguirá mejorar con respecto al año anterior. Y es que en la edición de 2024-25 tan solo 600.000 personas sintonizaron Telecinco para ver el minuto clave de las Campanadas, frente a los 5,642 millones de La 1 y los 5,55 millones de Antena 3.