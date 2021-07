Sandra Pica, ingresada en el hospital: "No sabemos qué tengo"

Las últimas polémicas de Sandra Pica podrían haberle pasado factura a la salud de la catalana. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 2' comunicaba en sus redes sociales que llevaba ya dos días ingresada en el hospital. ¿El motivo? Un fuerte dolor en el abdomen: "Estoy desaparecida porque llevo ingresada desde ayer. Todavía no sabemos qué tengo, pero me están cuidando genial", explicaba la expareja de Tom Brusse en una historia de Instagram.

Sandra Pica

"Gracias de corazón por todos los mensajes que he recibido. Me ingresaron por un fuerte dolor abdominal en el lado derecho, pero todavía no saben qué es lo que me pasa. De momento, tengo que seguir aquí algunos días con el tratamiento que he empezado y así descartar una intervención", añadía la exconcursante de 'La casa fuerte', intentando tranquilizar a sus seguidores.

Las declaraciones de Sandra Pica iban acompañadas de una fotografía donde aparece tumbada en la camilla del hospital con una vía en el brazo. Cabe destacar que esta delicada situación de la catalana se ha dado cuando Tom Brusse está a punto de salir de 'Supervivientes 2021', a pocos días de que tenga lugar la gran final. ¿Le provocará estrés y ansiedad la inminente llegada de su expareja a España?

¿Y Julen?

Lo cierto es que Sandra tiene una conversación pendiente con Tom Brusse cuando este llegue a la península. Tendrá que explicarle por qué le dio esperanzas en su visita al reality de supervivencia cuando ya tenía a otra persona en su cabeza: Julen de la Guerra, un extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Todavía no han confirmado que tengan una relación seria, pero Pica ha señalado en más de una ocasión que este es una persona muy especial.