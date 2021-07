El lunes 12 de julio, Jordi González se situó de nuevo como presentador de 'Supervivientes: Conexión Honduras', en Telecinco. Una nueva entrega del reality en el que los presentes en plató recibieron a Sandra Pica por primera vez tras su ruptura "oficial" con Tom Brusse, por quien la catalana se enfrentó de nuevo a Maestro Joao cuando este no dudó en reprocharle todo el daño que le habría causado al concursante de 'Supervivientes'.

Sandra Pica y el Maestro Joao discuten en 'Supervivientes: Conexión Honduras'

La catalana tuvo la oportunidad de ver una conversación entre Brusse y su hermana Candice, en la que el concursante confesaba que "al salir, tendremos una conversación. Yo, de momento, no sé si tengo las puertas cerradas o todavía abiertas, porque la quiero muchísimo". "En la vida, todos incluido yo, nos equivocamos. Voy a intentar seguir adelante con la cabeza alta", prometía el marroquí. En plató, ante las dudas del público e incluso de compañeros de concurso como Melyssa Pinto por la posibilidad de que todo fuera una farsa, Candice defendió que "sé que de parte de los dos no hay ningún montaje. Mi hermano está mal y se puede entender". Unas palabras que Pica recibió con agradecimiento y alivio, antes de tener que hacer frente a las críticas de Joao, quien aseguró que "no tendría programa para reprocharla, tardaría tres especiales".

"Creo que ha hecho las cosas rematadamente mal, que le ha hecho el concurso muy difícil a Tom. Lo que tendrías que hacer, en vez de decir que no es un montaje, es empezar por pedir perdón", criticó el defensor de Brusse. "Le pediré perdón cuando lo tenga delante", aseguró Pica, ante lo que Joao señaló que "si él te ha engañado a ti, tú ya te lo has cobrado; si te ha hecho daño, tú ya se lo has hecho. Cualquier cosa del pasado, ya se la has devuelto y estás todavía viniendo a todos los sitios para pisarle más el cuello. ¡Déjalo!". Pica, por su parte, replicó que "voy a los sitios porque me invitan y tú, para defenderlo, tienes que echarme mierda a mí". "Aprende a defenderlo con argumentos, que es lo que te falta", le recomendó la catalana, iniciando así una disputa entre los dos bastante acalorada, en la que Pica tachó a Joao de "sinvergüenza, por nombrar a mi madre el otro día cuando no tiene nada que ver".

"No quiero retomar algo que me ha hecho daño"

"Tu madre es la que se ha paseado por los platós para poner verde a Tom", respondió Joao, ante lo que la catalana argumentó que "ha venido a defender a su hija y va a hacer las veces que haga falta. Para hablar de ella, te lavas la boca". Ambos invitados se enzarzaron así en una discusión cargada de reproches sobre las críticas que los "bandos" de Pica y Brusse se habrían lanzado entre sí. "¿Vas a defender a Tom o a atacar a Sandra, que me he perdido entre tanta tontería?", lanzó la catalana, tras lo cual Joao afirmó que "tú vienes a pisarle el cuello y yo te quito el pie". "Sinvergüenza eres tú, que has jugado con un programa yéndote de la lengua allí", replicó Joao, sobre los rumores de que Pica habría compartido información del exterior con los supervivientes.

Minutos más tarde, Pica se mostraba muy segura al declarar que "yo he dado el paso y tengo muy claro que, cuando vuelva, le explicaré a Tom lo que necesite, pero yo soy feliz y no quiero retomar algo que me ha hecho daño". Unas palabras ante las que Joao opinó que "no es montaje ninguno", por parte de ninguno de los dos, "porque ella era amiga mía y mira cómo estamos". "Lo que no entiendo es que un día estuviera escribiéndome a mí lamentando que Tom se hubiera ido y, al siguiente, estuviera haciendo ejercicio con Julen", reconoció el defensor de Brusse, tras lo cual instó a Pica a apoyar al concursante y dejar "de insinuar si te engañó o no". "Dejaré eso el día que los que me atacáis, sabiendo lo que hay, dejéis de hacerlo", prometió Pica, quien incluso declaró que "Tom es un tío genial, pero no como pareja".