La noche del miércoles 14 de julio, Telecinco emitió la décimo cuarta y última gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie', a cargo como siempre de Carlos Sobera. Una entrega en la que la organización enfrentó a Tom Brusse al puente de las emociones, en el que el marroquí se mostró muy dolido por su comportamiento con sus seres queridos y, además, reconoció abiertamente haber sido infiel a Sandra Pica "hace poco", algo de lo que, al parecer, ya había hablado en el reality, aunque fuera de cámaras, como desveló Lara Sajén.

Tom Brusse se derrumba en el puente de las emociones de 'Supervivientes'

"Me arrepiento de muchísimas cosas en mi vida. No sé, he sido tonto muchísimas veces", confesó Brusse, emocionado al comienzo del puente, donde manifestó su deseo de "quitarme todo y empezar de nuevo". El marroquí se enfrentó en primer lugar a la palabra "traición", donde admitió haber "traicionado a varias personas, lo hemos visto todo, en mis relaciones amorosas". "Hace un año traicioné a Melyssa por Sandra", recordó el concursante, haciendo mención a su polémico paso por 'La isla de las tentaciones'. "Hablar de este tema es muy complicado para mí, porque Melyssa siempre lo ha dado todo por mí y ha hecho mucho por mí y la he traicionado frente a millones de personas. No sé en qué estaba pensando", declaró el superviviente, que achacó a dicha infidelidad en el reality al hecho de que "pensaba en mí, quería algo nuevo cuando no tenía que hacerlo en ese momento, de esa manera". "Fue la traición más fuerte, porque yo antes no traicionaba a nadie, era muy leal", defendió Brusse.

"He traicionado a Sandra también, cuando ella también me daba todo. No entiendo lo que me pasa por la cabeza", reconoció el concursante, para después añadir que "cuando una persona te da todo, en vez de estar bien y darle todo, darle amor, yo fui a mi bola y traicioné. No me lo puedo quitar de la cabeza". "Ha sido muy duro, la he traicionado con Melyssa al volver de la isla y, también, hace poco, le fui infiel", desveló Brusse, algo que ya se rumoreaba en los platós de televisión y que, por el momento, no había sido confirmado por él mismo. "Le he sido infiel una segunda vez y no sé por qué, porque la amo tanto...", añadió el superviviente, tras lo cual relató que "le fui infiel una noche en Madrid y ha sido muy duro mentalmente", razón por la que "se lo conté unos días después, porque estaba fatal y ahora entiendo por qué estoy soltero". "Necesito cambiar eso y me he dado cuenta de que hay que ser bueno con la gente", manifestó Brusse, quien también había tenido que haber hecho frente a la "culpa". "He hecho sufrir a mi familia por mis actos de joven. Iba a mi bola, no hacía caso a mi padre, a mi madre... siempre he tenido esa culpa de no haber estado tanto con ella después de que falleció", compartió el marroquí, entre lágrimas.

.@TomBrusse2: "Quiero pedir perdón a las dos personas más importantes de mi vida, a mi padre y a mi hermana, a mi familia, a Sandra"



???? #TierraDeNadie14 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/p9JX4hAoED — Supervivientes (@Supervivientes) July 14, 2021

"No he sido agradecido"

El concursante recordó que "hacía cosas que un hijo no puede hacer. Salía siempre de fiesta, no estudiaba, nunca estaba con mi familia, siempre estaba con mis amigos...", para después admitir que "no siento orgulloso de mí mismo. No he sido un buen hijo". "A veces pienso mucho, pero no con el corazón. Soy demasiado egoísta", valoró Brusse, antes de exponer que "nada me afectaba y, de verdad, aquí me he dado cuenta de que podía cambiar muchísimas cosas porque no soy feliz". Además, el marroquí declaró que "he necesitado perder varias veces para aprender. He tenido una vida con muchas cosas buenas, no me ha faltado nada y no he sido agradecido, por ejemplo, con mi familia".

Unas declaraciones que el superviviente remató abordando el "perdón": "necesito perdonarme de todo lo que he hecho". "Lo más importante es que tengo seguir, ser bueno, estar con mi familia, ser leal a mi novia, amarla y no sé por qué no lo hice antes", confesó Brusse, quien se disculpó especialmente con "las dos personas más importantes de mi vida, mi padre y mi hermana", "por todo el daño, porque han sufrido muchísimo", al igual que "a Sandra y a su familia". "El cambio que quieres hacer, solo depende de ti y te animo a que sigas adelante", manifestó Lara Álvarez, al recibirlo al otro lado para dar por concluido el puente.