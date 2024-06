Por Joan Centelles Martínez |

Cómicos de todo el mundo fueron citados por el Papa Francisco el pasado viernes a un cónclave celebrado en El Vaticano. Jimmy Fallon o Whoopi Goldberg fueron algunos de los humoristas de talla internacional que asistieron al evento, que contó con representación española de la mano de las cómicas Cristina Castaño, Victoria Martín y Sara Escudero. Esta última ha relatado su experiencia con el Pontífice en 'Mañaneros'.

Sara Escudero y Jimmy Fallon

Escudero conectaba en directo con Jaime Cantizano , que le empezaba recordando entre risas que. "La propia convocatoria ya fue un momento de chiste", expresaba la cómica sobre esa primera llamada. "", le confesaba al presentador.

Escudero hacía gala de su humor mientras seguía relatando su experiencia en el encuentro con el resto de los cómicos. "Tocaste a los grandes de la comedia planetaria, ¿al Papa no se te ocurriría?", le preguntaba Cantizano sobre el momento protocolo. "Agradecí infinito que una señora leyera una pauta de protocolo antes de que el Papa entrara (...) Dijo: 'No se arrodilla ninguno, no se le abraza, no se le besa'. Y yo que soy de besar, dije: 'Menos mal que me ha frenado'", le respondió la humorista.

No se lo creía

Sara Escudero reconoció que el encuentro con el Papa Francisco "fue muy cortito". Sin embargo, se mostró agradecida por la experiencia vivida y puso en valor el trato del personal del Vaticano. "Sabes esta cosa bonita de ir a un sitio, que se sepan el nombre de todos (...) Están diciendo: 'Hi miss Whoopi, hi miss Sara'. Piensas: 'No puede ser. Esto no está pasando'", revelaba.