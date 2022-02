La noche del jueves 17 de febrero, 'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su quinta gala con Carlos Sobera, a la que Adrián Tello, Brenda Bolarin y Nissy Lahr llegaban como concursantes nominados, tras la salvación previa de Rafa Martínez, Álvaro López y Laila Lahr, y el abandono voluntario de Kenny Álvarez. Fue entonces cuando, por decisión del público, Bolarin puso fin a su paso por el reality y se convirtió en la cuarta expulsada.

Brenda, Adrián y Nissy, en la sala de expulsión de 'Secret Story'

La gala arrancó mostrando el reparto de los votos, que por entonces marcaba un 50,7%, un 34,7% y un 14,6%. Tiempo después, el programa reunió a los tres nominados en la sala de expulsión, donde Sobera anunció quién de ellos era el que contaba con el menor porcentaje en su contra: Tello. "Ha sido una semana intensa y no me sentía preparado para salir. Saber que tengo una semana más, me ha liberado", confesó el zaragozano, aliviado, tras celebrar su salvación, la cual dejaba un duelo final entre Bolarin y Lahr, quienes habían terminado en la palestra por decisión de la organización, como castigo, a causa de un fuerte enfrentamiento que habían vivido.

"Después de acatar la sanción y de la prueba, que mentalmente me hundió, pasé una semana horrorosa y no fui consciente de hasta qué punto me había afectado", confesaba Bolarin, al recordar lo ocurrido, tras la salvación de su compañero. La concursante se quedó a solas con su compañera, momento en el que el programa mostró de nuevo los porcentajes, marcados entonces en un 56,4% y un 43,6%. Antes de que el presentador comunicase quién de las dos era la expulsada, Sobera les dio la oportunidad de dedicarse unas últimas palabras. "En el fondo, te guardo un poco de cariño por el principio, me apoyaste mucho. No tengo nada en tu contra, mucha suerte y perdón si te he dicho algo que te haya ofendido", declaró Lahr, mientras que Bolarin confesó ser consciente de que "eres muy buena niña".

¡El público ha decidido que Brenda sea la expulsada esta noche! ¿Os lo esperabais? #SecretGala5 pic.twitter.com/gV8GmNGQQr — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 17, 2022

"Yo sola me puse en la palestra"

"Creo que lo has pasado muy mal y ese pronto hace daño aunque no lo creas. Te entiendo más de lo que crees, pero no sabes parar", añadía la concursante, quien quiso dejar claro que "si no te hubiera visto buen fondo, no me habría acercado a ti. Así que deseo que, si entras, lo disfrutes y, si sales, a vivir", tras lo cual se convirtió en la nueva expulsada de la edición. "No me lo puedo creer, pensaba que me iba a ir yo y que me iba a separar de mi hermana. Yo sé que tengo un carácter un poco fuerte, pero soy así, natural y sin filtros", soltó Lahr, al ver que continuaba en la casa de los secretos.

"Yo también estoy en shock, un poquito. Ahora a ver lo que viene. Estoy con mucha pena, pero es lo que hay", declaró por su parte la cuarta expulsada. Sobera quiso saber entonces sobre Nissy si "en este momento de felicidad, ¿sientes que la audiencia te ha dado un toque al ser la segunda más votada?": "sí y espero no defraudarles. Esta semana ha tenido un cambio, me he relajado un poco, lo intento. Sé que soy muy defensiva, no consiento que nadie me haga daño y a veces se me va un poco la olla. Lo bueno es que sé pedir perdón y no guardo rencor a nadie", respondía la aludida, antes de despedirse de su compañera, quien manifestó que "reitero mis disculpas" a la organización del programa y confesó que "lo que más rabia me da es que yo sola me puse en la palestra".