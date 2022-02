A lomos de un caballo blanco y vestida como una auténtica reina, Nagore Robles entraba en 'Secret Story: La casa de los secretos 2' para pasar tres días con los concursantes. Durante sus primeras horas, la vasca hizo alarde de su naturalidad y atrevimiento, decidiendo someterlos a una ronda de preguntas en la que más de uno se llevó una sorpresa.

Adrián Tello

Robles le preguntaba a Adrián Tello quién era la mujer de la casa que más le gustaba. En un primer momento, el maño parecía no querer mojarse: "Si saliese de fiesta, seguramente me liaría con la gran mayoría de la casa", decía muy sonriente. Sin embargo, tras la insistencia de la colaboradora, soltó la bomba. "Si me cruzase de fiesta, me liaría con Alatzne Mateos o con Carmen Nadales", reconocía.

Las caras de sus compañeros lo decían todo. "Hola, ¿en serio?", decía Mateos, sin creérselo. Por su parte, Nadales también mostraba su sorpresa: "Primera noticia", decía, riéndose. Tello intentó volver a recular tras la confesión, pero era demasiado tarde: "Pero... Porque me tengo que mojar, pero, en verdad, si fuese honesto, con la que antes me cruzase esa noche", decía.

Nagore Robles reprendía al maño por sus palabras: "Esa respuesta es de gilipollas total. Como que te da igual. [...] No te pega nada". Y, acto seguido, le preguntaba a Alatzne, que se mostró muy sorprendida, a la par que encantada: "A mí me parece el más guapo de la casa con diferencia", aseguraba desde el sofá del salón.

???? ÚLTIMA HORA: Adrián (@AdriaaanTello) confiesa quiénes le gustan más de la casa: Alatzne y Carmen ???? ¿Cómo os habéis quedado? #Secret10F https://t.co/mABaQl0peW pic.twitter.com/W37xzqWK7t — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 10, 2022

Alatzne vs. Nagore

Alatzne no parecía estar muy contenta con la estancia de Nagore en la casa. Tanto es así, que las chispas saltaron en la primera noche. "Tú no te metas todo el rato en todo", le decía Mateos. Mientras que Robles se reía, Carmen añadía: "Tenéis un pique entre las dos". "Me ha llamado a mí liante, yo que estoy callada como una perra muda", seguía riéndose. Y la guipuzcoana sentenciaba: "Ha venido a revolver la casa. Ya sabes, como Adara Molinero entro ahí a meter cañita, pues así", aseguraba.