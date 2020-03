'The Mandalorian': Rosario Dawson interpretará a Ahsoka Tano en la segunda temporada

El equipo de casting de 'The Mandalorian' no ha tenido que romperse la cabeza para elegir a la actriz que encarnará a Ahsoka Tano en la segunda temporada. Como no podía ser de otra manera, Rosario Dawson, que durante años ha reafirmado su interés en ser la carne y los huesos de la padawan de Anakin Skywalker, ha llevado a buen puerto su campaña y será uno de los grandes reclamos de la segunda temporada de la ficción original de Disney+, que aterrizará en la plataforma en octubre.

Ahsoka en 'Rebels' y Rosario Dawson en 'Briarpatch'

Como ha adelantado Slash Film y confirmado Variety, Ahsoka se dejará ver en las nuevas aventuras del mandaloriano, emprendiendo su primera aparición en acción real tras ser uno de los pilares del universo animado como protagonista de 'The Clone Wars' e invitada estrella de 'Rebels'. La implicación de Dave Filoni, progenitor del personaje, en 'The Mandalorian' será clave para dar forma a una versión de Ahsoka que satisfaga a los fans, que han seguido sus hazañas desde el campo de batalla hasta las incursiones rebeldes contra el Imperio.

Por el momento, la información acerca de esta segunda temporada es escasa. Su rodaje finalizó a comienzos de marzo, con Filoni repitiendo como director. En esta ocasión, esa tarea estará compartida con Jon Favreau, creador de la ficción, y Carl Weathers, el actor que interpreta a Greef Carga. El nombre del resto de realizadores es un misterio, pero la primera temporada contó con la encomiable labor de Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Taika Waititi y Bryce Dallas Howard, por lo que cabe esperar que no se baje ese elevado listón.

Poco a poco

Tras su estreno en abierto en Cuatro, que ha atraído a casi dos millones de espectadores en el prime time del 20 marzo, 'The Mandalorian' ultima su llegada a España a través de Disney+. No obstante, cuando la plataforma esté disponible en nuestro país el 24 de marzo tan solo podremos ver las dos primeras entregas de la ficción galáctica, ambientada entre el sexto y el séptimo episodio de la saga cinematográfica. Los seis capítulos restantes se irán lanzando semanalmente, por lo que habrá que tener paciencia mientras nos regodeamos en la ternura de Baby Yoda y los silencios, que lo dicen todo, del mandaloriano.