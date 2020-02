La segunda temporada de 'The Mandalorian' llega en octubre a Disney+

Los decepcionantes datos de "El ascenso de Skywalker" en taquilla y la efusiva recepción generada por 'The Mandalorian' han llevado a Disney a decantarse por el medio televisivo de cara al futuro de la lucrativa franquicia galáctica. Tanto es así que menos de un año después del estreno de la primera temporada de la ficción creada por Jon Favreau, se producirá el lanzamiento de la segunda tanda de episodios, que ya ha confirmado en qué mes podremos sumergirnos en ella.

El mandaloriano forja su nueva armadura

Como ha confirmado Bob Iger, máximo mandatario de Disney, la segunda temporada de 'The Mandalorian' llegará a Disney+ en octubre de 2020. Además, como recoge Variety, el ejecutivo no dudó a la hora de reconocer el papel que ha jugado la primera serie en acción real de la saga en revitalizar este vasto universo, que ya había empezado a notar el desgaste en su apartado cinematográfico: "La prioridad en los siguientes años es la televisión."

De hecho, 'The Mandalorian' podría hacer la función de colmena de futuros proyectos, ya que Iger ha desvelado que están explorando "la posibilidad de introducir más personajes para llevarles en sus propias direcciones". Por lo tanto, los spin-offs están sobre la mesa, y durante la primera temporada ya se ha introducido a un buen número de personajes con un pasado que explorar, como Moff Gideon, Cara Dune o Kuiil, a los que se sumarán nuevas incorporaciones en los episodios que aterrizarán en octubre en la plataforma de streaming.

Cambio de pantalla

Este trasvase a la televisión ya ha corroborado su éxito con 'The Mandalorian', pero queda mucho más por llegar. Cuando Disney+ aterrice en España el 24 de marzo, podremos ver las temporadas finales de 'The Clone Wars' y 'Rebels', además tendremos acceso (por fin) a 'The Mandalorian'. Y ese es tan solo el comienzo, ya que en el futuro se agregarán las series dedicadas a Cassian Andor y Obi-Wan, a las que se podrían sumar otros proyectos el 24 de febrero con la presentación del enigmático Project Luminous o a finales de agosto con la Celebration de este año.