Sergio Caballero: "À Punt debe tener visión de futuro y no hacer solo una temporada de 'Després de tu'"

Los canales autonómicos À Punt, TV3 e IB3 crean una gran alianza para financiar y emitir simultáneamente 'Després de tu'. La serie, producida por Albena Produccions y Minoría Absoluta, puede verse cada domingo en prime time a través de estos canales, ampliando su alcance en su emisión en lineal. Esta apuesta de la televisión pública valenciana se convirtió en un éxito en su estreno al anotar un 8,6 % de share y reunir a 164.000 espectadores, doblando la media del canal en la jornada del domingo, 4,1%.

FormulaTV ha hablado con Sergio Caballero, el actor que se mete en la piel de Pau, el protagonista de esta comedia dramática con pinceladas de fantasía. 'Després de tu' muestra el proceso de duelo de una familia tras la repentina muerte de la madre. Aunque está muerta, el personaje de Raquel (Verònica Andrés) está muy presente en las tramas, ya que se aparece continuamente para charlar con su marido. En este contexto, la ficción habla de la vida, el amor, el perdón y la importancia de seguir adelante.

El actor castellonense, que ha participado en series como 'Maniàtics', 'Unió Musical Da Capo' o 'La Vall', presenta las claves de 'Després de tu' y analiza la importancia de que À Punt Media siga apostando por este proyecto. Además, opina sobre el regreso de 'L'Alqueria Blanca' y valora la situación de la industria audiovisual valenciana: "Hay que apostar por dar aire fresco a À Punt".

Verònica Andrés y Sergio Caballero en 'Després de tu'

'Després de tu' es la primera ficción coproducida entre À Punt, IB3, y TV3. ¿Qué te parecen estas sinergias entre autonómicas?

Creo son muy necesarias en los tiempos que corren. Primero porque siempre cuesta arrancar los proyectos audiovisuales y luego porque las cadenas autonómicas van como un poco más apartadas con el tema plataformas. Creo que lo suyo sería que hicieran una plataforma expresamente de ficciones de televisiones, porque a la larga quién sabe si el audiovisual pueda llegar a medio desaparecer. Veo necesarias las sinergias porque nos une una lengua y es una manera de abaratar costes, llegar a negociaciones y cesiones. Se hizo también en 'La fossa', luego 'La dona del segle' o la película "La mort de Guillem". Pero ahora parece que es un proyecto más gordo porque puede llegar a más espectadores al emitirse simultáneamente. Por ahora, siendo la primera semana, la prueba está superada.

¿Cómo valoras que se emita simultáneamente en tres canales autonómicos?

Creo que es un poco celebrar la fiesta de que podemos hacer algo juntos. Yo empecé haciendo televisión en TV3, luego vine a Canal 9 cuando existía, y ahora de algún modo ambas colaboran. Además me ha permitido trabajar con actores de Mallorca o Cataluña, que tienen papeles pequeños pero con su peso importante dentro de la serie. Esto hace que podamos estar de alguna manera cogidos de la mano para hacer frente a todo lo que nos viene.

Es una odisea trabajar en la industria valenciana

La verdad es que es una odisea trabajar en la industria valenciana, porque de las televisiones autonómicas es de las que menor presupuesto tiene. De hecho, la televisión arrancó con una dirección muy definida y con una apuesta por la ficción que luego se diluyó. Se empezó por 'La vall' o 'Diumenge Paella' y ahora se ha rodado una serie que es todavía de la primera tanda de cuando abrió Á Punt. Todavía vamos con retraso, pero es verdad que la pandemia nos ha sacudido a todos. Yo me siento afortunado de haber estado en series que han abierto la forma de abordar el audiovisual con una temática diferente. Por ejemplo, 'La Vall' fue una primera apuesta de thriller con mucho exterior, intentando recuperar los pueblos y no tanto de ciudad cosmopolita.

Creo que 'Després de tu' es una apuesta porque no estamos hablando de una sitcom, es una comedia dramática con pellizco al corazón. No es una sitcom al uso, de carcajada, pero sí que es de sonrisa y que da un poco de aire fresco a Á Punt. Se trata de manera de narrar, porque está entre la comedia y el drama bastante cotidiano, no se va a buscar el humor exagerado ni el dramatismo, es una báscula donde el espectador vea de alguna manera una realidad de lo que les está pasando a los personajes. Así hablamos de la perdida y la recuperación a partir de la muerte de un ser querido.

Los protagonistas de 'Després de tu'

No olvidemos que también es una serie fantástica porque a tu personaje, Pau, se le aparece su difunta esposa y charla con ella.

Sí, es fantástica, es su manera de pasar el luto. La serie habla de conflictos sentimentales y familiares, pero sobre todo de cómo volver a empezar. Lo que se le ha querido dar es la visión de como cada uno pasa el luto o se enfrenta a una pérdida. En este caso, Pau no quiere deshacerse del recuerdo. "No sé qué hago discutiendo en batín con la proyección mental de mi mujer muerta", dice mi personaje en una secuencia porque él la necesita para continuar en vida porque no quiere deshacerse de ese recuerdo tan feliz. Las apariciones de Raquel, que solo ve mi personaje, han sido muy curiosas a la hora de trabajar con el resto del reparto porque a todos se les iba la mirada. Cada vez que hablaba a Raquel les decía: "¡es mi mujer, soy su marido, solo la puedo ver yo!". Era curioso porque tampoco hay presupuestos para efectos especiales ni para sacar conejos de la chistera, por lo que de algún manera se han contado estas apariciones desde un punto de humor surrealista, porque puede aparecer detrás de una planta o de debajo de la cama.

¿Cómo va a evolucionar la complicada relación que tiene Pau con sus hijos, Óscar y Alba? No sé si en algún momento van a descubrir estas visiones que tiene su padre.

Lo bonito de la serie a lo largo de los veinte capítulos, de veinticinco minutos, es el arco por el cual pasa Pau y toda su familia. Este despertar a aprender a empezar o el duelo que cada uno pasa a su manera: la hija ha tenido un conflicto que por eso hace que su carácter sea así y el hijo que lleva el duelo como un carpe diem. La serie empezará a tener como mucho más color, mucha más comedia y muchos giros más dramáticos que hacen que el espectador se sienta más identificado. Pau es mucho más que un personaje de ficción para mí porque es la realidad de muchas personas de intentar continuar después de haber perdido lo que más han querido. Habla de la salud mental también, habla de ir al psiquiatra, a un psicólogo bastante peculiar que le da herramientas para enfrentarse a esos miedos, a esas pérdidas o esas sustracciones.

He perdido 8 kg rodando 'Després de tu' porque estoy en absolutamente todas las secuencias

Muy contento, aunque las circunstancias han sido un poco dramáticas porque Carles está pasando por una enfermedad, que le ha hecho que se tenga que medio apartar del proyecto. A mí la serie me ha venido casi como un regalo caído del cielo. Tanto Carles como yo comulgamos con que la comedia tiene que formar parte de cualquier drama que exista en la vida, ya que es una herramienta que tenemos los humanos para salir adelante. Entonces, volverme a reencontrarme y que haya confiado en mí ha sido especial, ha sido como casi volver a mis inicios veinte años después.

Pero me he comido una producción intensa, apretadísima y ajustada, porque yo iba a primera hora de la mañana y no salía de plató. Yo estaba absolutamente en todas las secuencias durante siete semanas. He perdido 8 kg rodando esta serie. No he tenido una secuencia por medio para descansar. Cuando vi el proyecto quería estar seguro de que podía hacerlo, porque más allá que te guste trabajar y que te guste dar de ti todo, tenía que saber si era capaz de llevar el peso de la serie.

Sergio Caballero en 'L'Alqueria Blanca

Es necesario no perder 'L'Alqueria Blanca', pero hay que apostar por dar aire fresco a À Punt

Antes de cerrar Canal 9 hice un personaje que entraba, se cerró y siete años después, estas cosas tan surrealistas, volvió la serie y nadie se lo creía. Lo que hice era tan poco que no entendía que quisieran rescatar el personaje. Entonces sí que nos dimos esa oportunidad de decir: "bueno, miremos hacia dónde tiene que ir la serie y qué es necesario del personaje para la trama". Yo no tenía una trama propia, estaba más enfocado a ayudar a resolver conflictos con otros personajes. Ahora parece que va a convertirse en una serie diaria. Creo que es necesario no perder las cosas antiguas, como 'L'Alqueria Blanca', pero yo creo que es más que necesario dar aire fresco a las cadenas e intentar también que entren actores y técnicos nuevos dentro de otros proyectos que pueden hacer evolucionar también a la cadena y al espectador. Si que es verdad que se puede bascular entre las dos cosas. Espero que 'Després de tu' pueda tener una segunda temporada al igual que se ha hecho con la marca 'L'Alqueria Blanca'.

Por ejemplo, 'Diumenge Paella' era un formato de dos cápsulas de veinticinco minutos donde había unos guiones nuevos, gente nueva y también se quedó como en saco roto. Empezar proyectos y no darle continuidad o esperar que la audiencia decida si queremos o no queremos, es un problema. Las autonómicas no se deben regir por audiencias y la manera de consumir televisión ha cambiado. En un trayecto de metro, la juventud se consumen dos o tres capítulos. Está muy bien este ritual de encontrarnos cada domingo para ver los capítulos seguidos de 'Després de tu' en tres cadenas diferentes, esto es lo que hace que sea especial y diferente, pero también debemos mirar hacia otros talentos de otra gente que pueden aportar riqueza dentro del audiovisual valenciano.

"Creo que recuperar 'L'Alqueria Blanca' sería un retroceso", comentaste en 2018 en una entrevista que hiciste con nosotros. ¿Sigues pensando eso?

Pienso que no deja avanzar, quizá la definición es que no debe de ser un peso para no avanzar hacia otras cosas. Soy una persona que mira hacia el futuro, tienes que mirar hacia dónde vas, pero el presente es lo que debe de ser importante. Claro que hay que cuidar otras producciones que dan, pero también te puedo decir, y esto se constata en la primera temporada de esta vuelta de 'L'Alqueria Blanca', que funcionó, pero la segunda bajo. Nosotros con 'Després de tu' hemos doblado en el primer capítulo la media de la cadena y hemos hecho más que 'L'Alqueria' en su última temporada. Tras anunciar la tira diaria de ''L'Alqueria Blanca' me pregunto, ¿por qué no le dan posibilidad a otro proyecto para crear un audiovisual más fuerte?

Sergio Caballero durante el rodaje de 'Després de tu'

¿Hacia dónde crees que debería ir la ficción valenciana para convertirse en un referente, como la catalana?

Primero hay que intentar valorar mucho más lo que tenemos en casa. No tenemos que estar siempre demostrando que desde aquí se pueden hacer productos dignos y buenos. Evidentemente, si nos dan un presupuesto mucho mejor pues no nos cuesta la salud a todos. Tener también visión de futuro y no hacer una temporada de veinte capítulos y se acabó, esto no da continuidad laboral. Luego ser conscientes de que la sociedad va cambiando, que las formas de consumir son diferentes, que tenemos que llegar también a un público nuevo. Está muy bien abaratar costes haciendo plano contra plano, pero hoy en día el movimiento de la cámara es bastante importante a la hora de narrar. Creo que también debemos de dar una calidad a las series que puedan estar dentro de televisiones autonómicas, que den un paso dentro de lo que es la calidad audiovisual.

Más allá de estos proyectos autonómicos, también tienes otros en plataformas, como por ejemplo 'Un asunto privado' donde vas a hacer un personaje muy especial.

Es un personaje que no puedo desvelar todavía lo que es porque por contrato, pero que me ha hecho muchísima ilusión porque yo soy actor, mi oficio es actuar, mi oficio es transformarme en lo que el director o el papel me pide.

Por último, apagamos la pequeña pantalla para hablar de tus proyectos teatrales.

He dirigido una obra de Pablo Díaz del Río que se llama 'Els tardígrads', que es una comedia apocalíptica. Se trata de una reflexión de la muerte, de la vida, de la eutanasia, del ser humano, de lo que se cree que es él, pero lo poco que ha llegado a ser. Además, he empezado con la gira de 'El abrazo de los gusanos', que empezamos en valenciano y ahora ya está en castellano. Esta comedia habla de la salud mental y del suicidio, haciendo que el espectador esté riendo y, de momento, empieza a emocionarse. Todos necesitamos de un buen cuidado de la salud mental porque fue duro a partir de la pandemia.