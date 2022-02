En 1997, se estableció el Día Internacional de un Internet Seguro, con el fin de impulsar, informar y educar sobre el uso responsable y creativo de la red, al igual que para proteger los derechos de la infancia en la misma. Desde entonces, el uso de Internet no ha dejado de crecer, hasta estar presente en nuestro día a día a través de distintos dispositivos, desde ordenadores portátiles, pasando por tablets hasta los móviles que llevamos con nosotros a diario.

Ante esta constante presencia de Internet en la vida de muchas personas de todo el mundo, no es de extrañar que lo que ocurre en dicha red haya favorecido multitud de producciones e historias que se han desarrollado en los últimos años, sobre todo a raíz de los hackeos que se producen a diario. Por esa razón, con motivo de esta fecha tan señalada, en FormulaTV repasamos varias ficciones en las que la red global ha tenido un peso considerable, ya sea a lo largo de sus episodios o en momentos puntuales de su recorrido.

1 'Black Mirror'

'Black Mirror'

La popular serie 'Black Mirror' nació en 2011 y aborda cómo la tecnología puede influir en la vida humana, en diversos mundos y situaciones en las que tiene un peso aún mayor que en la realidad, hasta cierto punto incluso retorcido. En esta antología de capítulos cortos, autoconclusivos, cuyo estreno de su sexta temporada se retrasó por el Covid-19, la tecnología juega un papel esencial y muchas veces hasta macabro, con el fin de invitar al espectador a reflexionar sobre lo mucho que la tecnología puede llegar a influir en nuestras vidas si abusamos de ella.

Aunque no todos los episodios han tenido relación alguna con Internet, lo cierto es que algunos sí han contado con temáticas cercanas a este mundo y al hackeo, como ocurre en "Shut Up and Dance", episodio de la tercera temporada, en el que un joven es chantajeado, hasta el punto de verse obligado a cometer delitos, después de ser grabado por un desconocido mientras se masturba viendo contenido en su ordenador. Unas imágenes que trata de evitar que salgan a la luz a través de internet, con una trama que apunta a la importancia de protegernos frente a los posibles hackers que puedan acceder a nuestro ordenador a través de la red global.

2 'Control Z'

'Control Z'

Producción mexicana de Netflix, 'Control Z' aterrizó en la plataforma de streaming en 2020 y está ambientada en un instituto. Todo comienza cuando un hacker empieza a destapar los secretos más íntimos de los estudiantes del centro, provocando un huracán en el que los más "populares" terminan sufriendo bullying, mientras los más "marginados" adquieren una creciente popularidad. Una ola de cambios en cuyo centro se encuentra el hecho de que cualquiera de ellos puede ser el responsable del hackeo.

Ante dicha incógnita, Sofía (Ana Valeria Becerril), una de las estudiantes, decide emprender una investigación por su cuenta, para destapar la identidad del hacker, con la ayuda de Javier (Michael Ronda), un estudiante recién llegado al instituto. A medida que avanza, la protagonista va descubriendo las vidas de sus compañeros, con secretos e historias que no esperaban, cambiando así sus relaciones mientras han de lidiar con los efectos del hackeo. Una historia que muestra los efectos que puede llegar a tener exponernos en exceso en redes, y cómo cualquiera puede salir perjudicado, y que prevé estrenar su tercera temporada este mismo año.

3 'CSI: Cyber'

'CSI: Cyber'

'CSI: Cyber' es el tercer spin-off de la saga 'CSI', de la cadena estadounidense CBS, que salió a la luz en 2015 y estaba centrada en una división del FBI dedicada a resolver cibercrímenes. El equipo estaba dirigido por Avery Ryan (Patricia Arquette), subdirectora del FBI, quien ha de lidiar con la reciente muerte de su hija y, además, comparte un oscuro pasado relacionado con un hackeo. Junto a ella, trabajan varios expertos en tecnologías y hackers, a los que se suma un hacker dedicado a la delincuencia, al que fichan para que trabaje para los "buenos".

El equipo se encarga de resolver casos en los que la tecnología juega un papel esencial, empezando por el secuestro de bebés relacionados con un determinado modelo de cámara vigilabebés, cuya investigación acaba destapando subastas de retoños a nivel internacional. A lo largo de sus dos temporadas, los protagonistas hacían frente a distintos casos similares, incluidos hackeos, en ocasiones un tanto surrealistas para aquellos que sepan bastante de tecnología. Una serie de historias que, tras su segunda temporada, fue cancelada y supuso el punto final de la popular franquicia.

4 'Eye Candy'

'Eye Candy'

'Eye Candy', ficción de MTV nacida en 2015, dejaba a un lado los estereotipos del típico hacker, para descubrir la historia de Lindy (Victoria Justice), toda una pirata informática que se dedica a desenmascarar en su propio blog asesinatos, conspiraciones e incluso ataques terroristas, entre otras cosas. Tras salir de la cárcel, sus amigas la animan a buscar pareja en la red, momento en el que termina convirtiéndose en el objetivo de un peligrosos acosador cibernético, que es además un asesino en serie.

A pesar de sus considerables conocimientos de la tecnología y el mundo del hackeo, Lindy no logra dar con la identidad del responsable tras la cuenta desde la que es acosada. Por ese motivo, contacta con la Unidad de Delitos Cibernéticos, en busca de ayuda, con el fin de colaborar con la policía para destapar la identidad del asesino. La historia, sin embargo, solo duró una temporada de diez episodios, y está basada en la novela homónima de R.L. Stine, autor de la popular saga "Pesadillas".

5 'HackerVille'

'HackerVille'

El thriller rumano-alemán 'Hackerville' se estrenó a finales de 2018 en HBO y tan solo contó con una única temporada de seis episodios. En ella, se narraba cómo el banco más importante de Alemania sufría un ataque cibernético, caso que quedaba a cargo de Lisa Metz (Anna Schumacher), una experta en delitos informáticos de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) que viaja desde Frankfurt a Rumanía, a su ciudad natal, donde se había localizado el origen del hackeo. Para investigar lo sucedido, Metz trabajaba con el oficial de policía de la localidad, Adam Sandor (Andi Vasluianu), a los que se sumaba un hacker llamado Dark Mole, de tan solo catorce años de edad. Un trío que formaba una curiosa y muchas veces complicada red de relaciones mientras trataban de localizar al responsable del ciberataque.

6 'Mr. Robot'

'Mr. Robot'

'Mr. Robot' es sin duda una de las series más populares de esta lista, relacionadas con el mundo hacker. La ficción nació en 2015 y concluyó cuatro años más tarde, con cuatro temporadas que giraban en torno a la vida de Elliot Alderson (Rami Malek), un joven con trastorno de ansiedad social que decide desarrollar su trayectoria profesional a través de un ordenador. Mientras durante el día desempeña labores de vigilante cibernético en una empresa, por las noches se convierte en todo un pirata informático.

Ante sus excelentes habilidades informáticas, Mr. Robot (Christian Slater) se pone en contacto con él para que forme parte de Fsociety, un grupo de hackers que busca echar abajo el sistema y a los poderosos que lo sustentan. Una propuesta que pone a Alderson entre la espada y la pared, al tener que elegir entre mantener su prestigio de forma legal o unirse al equipo para poner fin a las injusticias de forma ilegal, y que acerca al espectador al mundo de la informática y las teorías de la conspiración.

7 'Utopía'

'Utopía'

La serie británica 'Utopía' apenas tuvo repercusión en España cuando se estrenó en 2013. Todo un thriller de acción que comienza en un foro de internet para los amantes de los cómics. En ella, cinco usuarios deciden quedar para conocerse personalmente y se hacen con el manuscrito original de la novela "The Utopia Experiments", en el que se recogen multitud de teorías de la conspiración, siendo así la serie todo un reflejo de las conspiraciones, virus y manipulaciones que pululan por Internet.

La adquisición de dicho tomo provoca que sean perseguidos por una organización que pretende robárselo, en medio de una trama cargada de hackeo de ordenadores, manipulación de vídeos o estrategias para "controlar" las ideas de la sociedad. El recorrido contó con dos temporadas y doce episodios y fue recuperado a través de una nueva versión, estadounidense, en 2020. Bajo el mismo título, 'Utopía (USA)' llegó de manos de Amazon Prime y fue mucho más corta que su predecesora, puesto que fue cancelada tras una única temporada de ocho episodios.

8 'You Are Wanted'

'You Are Wanted'

'You Are Wanted' es una serie dramática alemana que se estrenó en 2017 en Amazon Prime y cuenta la historia de Lukas Franke (Matthias Schweighöfer), gerente de un hotel berlinés, que sufre un ataque cibernético que altera sus datos en redes sociales y webs para implicarlo en un grupo terrorista. Ante dicho golpe, Franke trata de dar con los responsables para demostrar su inocencia, mientras incluso su entorno más cercano comienza a dudar de él.

En su búsqueda de los culpables, el gerente se topa con otra víctima de la piratería cibernética, Lena Arandt (Karoline Herfurth), a quien se une para dar con la verdad, mientras la policía le sigue la pista, al igual que el Servicio Federal de Inteligencia alemán. Toda una demostración del peso que pueden tener nuestros datos en Internet, en clave de ficción, y las consecuencias que pueden alcanzar esta clase de ataques contra los ciudadanos.