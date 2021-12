12 Nocheviejas vividas en series de ficción

La noche del 31 de diciembre suele ser motivo de alegría y de reuniones con amigos y familiares, además de múltiples celebraciones para despedir el año y dar la bienvenida al que comienza. Por ello, esta fecha tan significativa también ha estado presente en las distintas ficciones, sobre todo aquellas más actuales, como un perfecto marco para hechos, muchas veces, claves para los personajes en los que se centra la historia.

En medio de una época complicada para las grandes celebraciones, o incluso aquellas más modestas, a raíz de la irrupción del coronavirus y la enorme cantidad de contagios, no es de extrañar que muchos nos tengamos que resignar a quedarnos en casa o en una vivienda, lejos de las grandes fiestas habituales antes de la pandemia. Por ello, a escasas horas de recibir el nuevo año, en FormulaTV recopilamos doce episodios de distintas ficciones que, como las doce uvas, podemos disfrutar en una noche tan importante y única como esta.

1 'Aquí no hay quien viva' (3x11)

Los vecinos de 'Aquí no hay quien viva' reciben el año nuevo en el hospital

'Aquí no hay quien viva' mostró una peculiar despedida de año por parte de los vecinos de Desengaño 21 en la tercera temporada, con elecciones anticipadas incluidas. El undécimo episodio, de hecho, lleva el nombre de "Érase una Nochevieja", y en él podemos ver a los míticos personajes calentando motores de cara a la última noche del año. Mientras Paco (Guillermo Ortega) y compañía organizan una fiesta en el videoclub, el resto de vecinos también tenían sus planes: Belén (Malena Alterio) organizaba una cena con sus padres para presentarles a Emilio (Fernando Tejero), Mauri (Luis Merlo) invitó a sus amigos para presentarles a Diego (Mariano Alameda) y Juan (José Luis Gil) y Andrés (Santiago Ramos) entraban en una "guerra" de popularidad al invitar a todos los vecinos a cenar a sus respectivas casas. A pesar de los planes iniciales de cada hogar del famoso portal, los vecinos de Desengaño 21 vivían una Nochevieja muy movida que no terminaba precisamente bien para todos o, al menos, no como la mayoría esperaba.

2 'Cómo conocí a vuestra madre' (1x11)

Los protagonistas de 'Cómo conocí a vuestra madre' celebran Nochevieja en una limusina

Bajo el título de "La limusina", el undécimo episodio de la primera temporada de 'Cómo conocí a vuestra madre' abordaba los esfuerzos de Ted (Josh Radnor) y compañía para vivir la mejor Nochevieja de sus vidas. Para ello, el protagonista organizaba un recorrido por las mejores fiestas de Nueva York, a las que llegan juntos en una limusina. Este recorrido con una marchosa banda sonora por cortesía de Barney (Neil Patrick Harris), con el paso del tiempo, terminaba torciéndose después de que se desviaran para recoger a Robin (Cobie Smulders). Aunque el grupo terminaba separándose, lograban reunirse en la limusina antes de que el año llegara a su final y, a pesar de no lograr llegar a la última fiesta, el grupo optaba por celebrar la ocasión en el coche, con un bonito punto final: el beso de Ted y Robin.

3 'Cuéntame cómo pasó' (20x12)

La familia Alcántara celebra Nochevieja sin Antonio en 'Cuéntame'

La vigésima temporada de 'Cuéntame cómo pasó' dejó tras de sí la historia de cómo los Alcántara recibieron el año 1991, en una noche en la que Antonio (Imanol Arias) dejó claro su deseo de hacerlo lo más tranquilo posible, por lo que se negaba a asistir a la fiesta familiar organizada por su hijo Toni (Pablo Rivero), en su casa, lo que dio a Mercedes la oportunidad de compartir la última noche del año con la familia, sin las tensiones con su exmarido. A pesar de los esfuerzos de ambos por evitar coincidir en Nochevieja, el hecho de que Santos y Ramón invitaran a Antonio a una fiesta, y que Clara y Casandra hicieran lo mismo con Mercedes, propició que ambos volvieran a verse cara a cara a las puertas de Año Nuevo.

4 'Élite' (4x08)

Omar y Ander se besan en una fiesta de Año Nuevo en 'Élite'

'Élite' despedía su cuarta temporada con una fiesta de Nochevieja que reunía a todos sus protagonistas y que, como suele ocurrir en la popular serie de Netflix, no se libró de contar algún que otro hecho destacado y fuera de lo común que dejara a los fans con ganas de más de cara a una próxima temporada. En un ambiente más bien poco navideño e incluso caluroso, los alumnos de Las Encinas se reunían para despedir el año en una fiesta organizada por Philippe (Pol Granch), con el triángulo amoroso formado por Ari (Carla Díaz), Guzmán (Miguel Bernardeau) y Samuel (Itzan Escamilla) o el acoso de Armando (Andrés Velencoso) a Mencía (Martina Cariddi) como las dos grandes tramas, especialmente cuando la temporada había girado en torno a quién había agredido a Ari hasta matarla, o si existía la posibilidad de que siguiera con vida. La incógnita se resolvía finalmente en plena Nochevieja, en la que el Año Nuevo llegaba marcado por un segundo y trágico suceso.

5 'Friends' (6x10)

Ross y Monica bailan en el 6x10 de 'Friends'

'Friends' ha dejado tras de sí numerosos momentos memorables a lo largo de sus diez temporadas, que aún hoy continúan enganchando a los espectadores. Entre sus muchos episodios, los protagonistas de la popular serie vivieron una curiosa Nochevieja en el eje de la sexta temporada. Por entonces, Janine (Elle Macpherson), la compañera de piso de Joey, conseguía entradas para él, Monica (Courteney Cox) y Ross (David Schwimmer) a la grabación de un mítico programa de Nochevieja. Los hermanos Geller se esforzaban entonces por destacar a toda costa entre el resto de presentes, para lo que recurrían a una coreografía tan vergonzosa como inolvidable y divertida, mientras Joey trataba de conseguir el beso de Fin de Año de Janine. Mientras, en casa, Phoebe (Lisa Kudrow) y Rachel (Jennifer Aniston) emprendían la búsqueda de los regalos de Monica, para lo que terminaban sumando a Chandler (Matthew Perry) a su equipo.

6 'Gossip Girl' (5x11)

Serena y Dan se besan en el 5x11 de 'Gossip Girl'

'Gossip Girl' celebró la Nochevieja en su quinta temporada, con sus personajes sumergidos en tramas cargadas de amor y drama, especialmente al abordar las consecuencias del accidente de coche que sufrieron Chuck (Ed Westwick) y Blair (Leighton Meester). Entre otras cosas, lo sucedido a la pareja propicia que la segunda tome una contundente decisión sobre su futuro, pasando por alto lo que sentía realmente por Chuck, mientras contaba con el apoyo de Dan (Penn Badgley), inseparable amigo enamorado de ella, para superar la dura situación a las puertas de un año nuevo. Blair y el resto de protagonistas, su prometido Louis (Hugo Becker) incluido, se reunían después en una fiesta de The Spectator, en la que limaban asperezas o evidenciaban aún más sus distanciamientos y rivalidades, mientras Serena (Blake Lively) lanzaba una mentira con la complicidad de Dan para proteger a Blair en medio de su dilema amoroso. Una mentira por la que ambos celebraron la llegada del nuevo año con un beso que parecía afectar más a Serena que a su compañero y que se convertiría en un primer paso hacia la relación que mantendrían después.

7 'Gran hotel' (3x08)

Los personajes de 'Gran hotel' se preparan para la llegada del nuevo año

En la tercera temporada de 'Gran Hotel', el complejo y sus trabajadores se prepararon para recibir el año 1907 por todo lo alto. En medio de tantos preparativos, no todos los personajes tenían en mente la alegría del nuevo año, como ocurría con Javier (Eloy Azorín), cuyas mentiras lo conducían a un tribunal militar, o con Doña Teresa (Adriana Ozores), sobre la que recaían las sospechas de haber estado involucrada en la muerte de su marido. En el lado opuesto, estaba la alegría de Diego (Pedro Alonso) por la creación de una sociedad con los hoteleros del Círculo de Mediodía, empañada por la confesión de Alicia (Amaia Salamanca) de que estaba enamorada de otra persona. Sin embargo, a pesar de que sus socios habían confirmado su asistencia a la fiesta de Nochevieja en el hotel, ninguno de ellos apareció: todo resultaba ser una farsa para ocultar un atentado contra el complejo, que destruía por completo la que prometía ser una fiesta memorable.

8 'La que se avecina' (4x01)

Algunos personajes de 'La que se avecina celebran la llegada del año nuevo

El arranque de la cuarta temporada de 'La que se avecina' no solo resolvía el secuestro de Enrique (José Luis Gil), sino que también descubría qué había sido de Antonio (Jordi Sánchez) después de que Berta (Nathalie Seseña) lo abandonase. Ante la posibilidad de pasar solo la Nochevieja, el mayorista se esforzaba por animar a los vecinos, y hasta obligar, a celebrar una noche tan especial a su lado. Mientras, los hombres y las mujeres de Montepinar deciden celebrar fiestas, cada uno por su lado, que no terminan precisamente con buen pie. De hecho, la desesperación de Antonio lo lleva a tirar la antena del edificio para impedir que alguien vea las Campanadas, tras lo cual, al destaparse el motivo de su comportamiento, sus vecinos se compadecían de él y ponían punto final al episodio con toda una fiesta de Nochevieja cargada de alegría, solo rota por el repetino regreso de Berta.

9 'Modern Family' (4x11)

Algunos protagonistas de 'Modern Family, juntos en Nochevieja

En el caso de 'Modern Family', la celebración de Nochevieja de la cuarta temporada arrancaba con un toque familiar fomentado por un entusiasta Jay (Ed O'Neill), quien invitaba a sus hijos, yernos y a su mujer a pasar la emblemática noche en un hotel de Palm Springs que adora. Sin embargo, tras verse abandonado por sus invitados, que ansían despedir el año con experiencias más emocionantes, el patriarca de la familia se daba de bruces con la realidad al darse cuenta de que, realmente, el complejo ya no es tan espectacular como lo tenía guardado en su memoria. Mientras, la noche tanto de Claire (Julie Bowen) y Phil (Ty Burrell), quienes apostaban por pasar la noche a solas, desnudos en una terma, como de Mitch (Jesse Tyler Ferguson) y Cam (Eric Stonestreet), los cuales se fueron a una fiesta de Fin de Año en un local gay, vieron cómo también sus planes se torcían por completo, con la habitual comicidad de la serie.

10 'The Big Bang Theory' (4x11)

Los protagonistas de 'The Big Bang Theory', juntos en Nochevieja

La cuarta temporada de 'The Big Bang Theory' celebró una peculiar Nochevieja en el undécimo episodio, con todos sus protagonistas reunidos, además del entonces novio de Penny (Kaley Cuoco), Zack (Brian Thomas Smith). Su deseo de unirse a Sheldon (Jim Parsons) y compañía en la tienda de tebeos propició que tanto él como Penny se sumaran al grupo para vestirse como La Liga de la Justicia en la fiesta de Nochevieja que organizaba su dueño. El hecho de que tanto Zack como Penny encajaran perfectamente en los papeles de Superman y Wonder Woman, les otorgó el privilegio de convertirse en los ganadores del concurso de disfraces, mientras continuaban las tensiones entre Penny y Leonard por su pasada relación y lo que seguían sintiendo el uno por el otro.

11 'The O.C.' (1x14)

Ryan y Marissa se besan en Nochevieja en 'The O.C.'

La fiesta de Nochevieja que se celebró en la primera temporada de 'The O.C.' se llevó a cabo después de que Marissa (Mischa Barton) se declarase a Ryan (Benjamin McKenzie) con un "te quiero" al que él respondió con un simple "gracias". Con la relación entre los dos protagonistas en el aire, Marissa decidía pasar la fiesta de Fin de Año sin contar con él, aunque sin perder la esperanza de que acudiera a su encuentro en algún momento de la noche. Mientras, Ryan disfrutaba de una fiesta en casa con Seth (Adam Brody), donde la paz quedaba rota por la inesperada llegada de la hermana de Kirsten (Kelly Rowan). Tras la diversión y con la cuenta atrás hacia el nuevo año cercana a su final, Ryan corría al encuentro de Marissa, quien lo recibía sonriente, junto al año nuevo, antes de compartir un nuevo beso. Fue en aquella ocasión cuando él confesó lo que sentía, tras lo cual recibía de ella la misma respuesta que el propio Ryan le había dado, esta vez, con humor.

12 'The Office' (7x12)

Los protagonistas de 'The Office' hablan de sus propósitos de Año Nuevo

En lo referente a 'The Office', los personajes de la serie escasas veces se mostraban fuera de la oficina, por lo que el episodio de Nochevieja poco tuvo que ver con una de las habituales fiestas de una fecha tan señalada, aunque sí con el habitual humor de la ficción. Mientras Pam (Jenna Fischer) se esforzaba por poner un toque navideño organizando un mural con los propósitos de todos sus compañeros de trabajo, Michael (Steve Carell) recibía la buena noticia de que Holly (Amy Ryan) finalmente no iba a casarse. Aparte de las tensiones y la cierta desesperación de los empleados ante la posibilidad de no cumplir sus propósitos de Año Nuevo, Jim (John Krasinski) y Dwight (Rainn Wilson) continuaban con una peculiar guerra de bolas de nieve.