9 especiales de Nochebuena en series españolas

Llega una de las fechas más señaladas del calendario: Nochebuena. Durante la cena del 24 de diciembre, muchas familias se reúnen para compartir momentos y dar paso a la Navidad rodeados de mesas repletas de manjares, música, baile y fiestas. Una tradición que nunca puede faltar, pero que desde que se desató la pandemia se vive de una forma más reservada. Al igual que ocurre en nuestros hogares, la televisión nos ha regalado grandes momentos de la mano de esta festividad.

Muchas series de nuestra ficción se han rendido a la magia de esta cita con capítulos especiales que nos han brindado grandes momentos y han quedado guardados en nuestras retinas. Desde 'Un paso adelante' a 'Vergüenza', pasando por 'Días de Navidad'; series del pasado y del presente que han querido dedicarle una parte de su metraje a la Nochebuena. Desde FormulaTV hemos querido llevar a cabo un recopilatorio con esos episodios basados en la popular celebración, los cuales se suman a otros títulos que ya analizamos en el pasado.

1 'Vergüenza'

Javier Gutiérrez y Malena Alterio en 'Vergüenza'

Llegó de la mano de Movistar+ como una comedia gamberra sin más pretensiones que hacernos pasar un buen rato y se convirtió en una de las ficciones más queridas del catálogo de la plataforma. Javier Gutiérrez y Malena Alterio son los protagonistas de este premiado título que cuenta en sus vitrinas con cuatro Premios Feroz y un Fotograma de Plata. Conociendo la temática de 'Vergüenza' y viendo cómo abordan los personajes las distintas situaciones que se van presentando en cada capítulo, no era de extrañar que nos encontráramos con algún especial dedicado a la festividad navideña. Y, efectivamente, así sucedió.

En el séptimo episodio de la segunda temporada, titulado "Black Santa", Jesús y Nuria, a quienes dan vida Gutiérrez y Alterio, representan los momentos más bochornosos que pueden darse en esta noche tan especial. Ambos verán truncado su deseo de pasar una velada tranquila en pareja cuando hagan acto de presencia en su casa sus respectivos padres. Esto, unido a una mala relación entre los progenitores, algún roce por temas económicos y conversaciones realmente embarazosas, hará que la cena sea de todo menos una amena reunión familiar. Aclamado por público y crítica, este capítulo pone el broche de oro a la segunda temporada de la exitosa ficción creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero.

2 'Días de Navidad'

'Días de Navidad'

Si bien hay series que dedican algún capítulo especial a esta festividad, hay otras que directamente centran su argumento en ella, como es el caso de 'Días de Navidad', estrenada en Netflix en el año 2019. En este caso, estamos ante una miniserie de tres capítulos protagonizada por grandes nombres del mundo de la interpretación como Ángela Molina, Verónica Forqué y Victoria Abril. El argumento está basado en la vida de cuatro hermanas en su casa familiar durante la Navidad. Pau Freixas, director de la ficción, nos representa tres épocas distintas que a su vez reflejan tres etapas clave en la vida de cada una de las protagonistas: la adolescencia, la vida adulta y la tercera edad. Una serie "made in Spain" que cualquier amante de estas fechas no debería perderse, tanto por las historias que cuenta, como por el mero hecho de disfrutar de la interpretación de figuras con tantas tablas en la pequeña y gran pantalla.

3 'Velvet colección'

Aitana Sánchez Gijón y Maxi Iglesias en 'Velvet colección'

Convertido en uno de los grandes éxitos de Antena 3 durante cuatro temporadas, 'Velvet colección' desembarcó en Movistar+ como una de sus principales bazas de producción propia. Si bien este spin-off contó con la baja de sus dos protagonistas, Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, supo mantener la esencia de la serie original gracias a su coral reparto, en el cual destacaban caras conocidas de la anterior etapa como las de Marta Hazas, Javier Rey o Adrián Lastra, entre otros. El paso de la ficción por la popular plataforma no tuvo la repercusión que se esperaba y la tercera temporada fue cancelada, emitiéndose finalmente un único capítulo para cerrar todas las tramas.

El 3x01, titulado "Episodio final", tuvo como temática las fiestas navideñas, y en él pudimos ver reencuentros muy especiales, como el de Blanca (Aitana Sánchez Gijón) y Max (Maxi Iglesias), así como guiños al pasado realmente emotivos. Durante todo el episodio vivimos ese aura mágica de estas fechas bajo el mando de Silvestre y Echevarría, que no quisieron perderse este último adiós. El capítulo supo plasmar a la perfección la entidad de estos festejos, poniendo el broche de oro con ese toque familiar y cercano que siempre caracterizó a la ficción. Las Galerías cerraron sus puertas para siempre en un último encuentro en Madrid dedicado a aquellos seguidores incondicionales.

4 'Cuéntame cómo pasó'

Ana Duato y María Galiana

En una serie con un recorrido tan amplio en la parrilla televisiva como lo es 'Cuéntame cómo pasó', no podía faltar un especial navideño. De hecho, a lo largo de sus 21 temporadas, han sido varios los capítulos basados en esta festividad. El último emitido hasta la fecha se dio en la segunda parte de la vigésima temporada. Bajo el título de "Cinco razones para odiar la Navidad", Antonio (Imanol Arias) y Mercedes (Ana Duato) afrontan sus primeras navidades separados. Son ya nueve los meses que llevan haciendo vidas completamente independientes, sin embargo, el progenitor hará de tripas corazón y organizará una cena con la intención de reunir de nuevo a toda la familia, como en tiempos de antaño.

Por su parte, el resto de miembros de los Alcántara continúa encauzando su vida: Inés ha dejado la tristeza atrás y sigue centrada en sus clases de canto; Toni, por su parte, no se acostumbra a su vida de padre y desea recuperar la vida de pareja cuanto antes, mientras que la más pequeña, María, ha empezado la carrera de Medicina y sigue adelante en su relación con Salva. Este capítulo se emitió el 2 de enero de 2020 y obtuvo una audiencia media de 2.131.000 espectadores y un 14,1% de share, en la línea de los datos del resto de entregas.

5 'El secreto de Puente Viejo'

'El secreto de Puente Viejo'

En una serie de corte diario, donde se tratan y se abordan todas las tramas habidas y por haber, no podía faltar un especial dedicado a esta época del año. 'El secreto de Puente Viejo' amenizó las tardes de Antena 3 durante la friolera de nueve años (2011-2020). Durante su última etapa, en concreto en el capítulo 2232, la ficción de Boomerang TV decidió celebrar la Navidad en la plaza del pueblo. Arengados por uno de los residentes del pueblo, Tiburcio, todos los vecinos aúnan su voz y cantan un villancico para felicitarse las fiestas y llenar la plaza de ese espíritu navideño tan mágico que caracteriza a la mencionada festividad.

No es la primera vez que Puente Viejo escucha el eco de unos villancicos, ya que en el episodio 975, cuando la serie se encontraba en uno de sus mejores momentos de audiencia, fueron los propios forasteros quienes entonaron los cánticos en la casa de comidas, motivados por la afonía generalizada que tuvo lugar entre los puentevejinos y que obligó a cancelar un concierto navideño que habían preparado para la ocasión.

6 'Un paso adelante'

Reparto de 'Un paso adelante'

Si hablamos de una de las series más queridas de nuestro panorama, esa es, sin duda, 'Un paso adelante'. A día de hoy, siguen siendo muchos los que tienen presentes las tramas que engancharon a millones de personas, sin embargo, no todos recuerdan que la serie también le dedicó un capítulo especial a estas emblemáticas fiestas: fue el 2x14, titulado "La postal de Navidad". Los profesores de la escuela de artes escénicas Carmen Arranz no están satisfechos con las cestas y las postales de Navidad que han recibido. Por otro lado, el mal rollo predomina a la hora de llevar a cabo la elaboración de las tarjetas de Navidad, donde se vivirá una nueva traición de Ingrid (Silvia Marty) a Diana (Beatriz Rico).

La fiesta de Navidad también jugará un papel importante en este episodio, pues será ahí donde Lola (Beatriz Luengo) podrá conocer a los padres de su novio. Este episodio, que supuso el cierre de la segunda temporada, allá por el 17 de diciembre de 2002, atrajo a 4.439.000 espectadores, lo que se tradujo en un 25,3% de share. Cabe destacar que recientemente se ha anunciado el regreso de la serie con una nueva temporada, la cual se podrá ver a través de Atresplayer Premium y llevará como nombre 'UPA Next'.

7 'Escenas de matrimonio'

Daniel Muriel y Miren Ibarguren en 'Escenas de matrimonio'

Con la esencia intacta de aquellos míticos gags de 'Noche de fiesta', llegaba en el año 2007 a Telecinco 'Escenas de matrimonio', y lo hacía bajo la batuta de José Luís Moreno. La ficción se convirtió en una de las grandes apuestas de la cadena de Mediaset para su parrilla diaria en el access prime time, donde alcanzó datos estratosféricos que le llevaron a convertirse en uno de sus buques insignias. El pico de audiencia lo obtuvo con su segunda temporada, donde atrapó a una media de casi 4,5 millones de espectadores, lo que se tradujo en un 28% de cuota de pantalla.

Ante un éxito tan apabullante, no resultó extraño cuando Telecinco decidió lanzarse a programar un especial de Nochebuena titulado "Esta noche es Nochebuena". Y el experimento no le pudo salir mejor. El capítulo fue líder absoluto de audiencia con un 26,8% de share y 2.860.000 espectadores, convirtiéndose en lo más seguido de la noche del 24 de diciembre. Gran parte de su éxito se debió a la forma de plasmar las tramas del episodio en cuestión, pues muchas familias se vieron representadas por las idas y venidas de los personajes durante el especial, donde finalmente triunfó el espíritu de la Navidad.

8 'La familia Mata'

Reparto de 'La familia Mata'

Al igual que ocurre con algunos títulos de esta lista, 'La familia Mata' también eligió un especial navideño para cerrar temporada, en esta ocasión su primera tanda de capítulos. El episodio en cuestión fue el 1X12, "Los abuelos se quedan por Navidad". El título está basado en los personajes de Elvira (Marisa Porcel) y Fermín (Pepe Ruiz), quienes se disponen a pasar las fiestas en casa de su hijo Arturo (Antonio Dechent) ante la negativa de su nuera Gloria (Chiqui Fernández), que odia a Elvira, si bien el sentimiento es recíproco. Además, se vivirá una situación muy cómica con Arturo y Fermín, pues ambos están arruinados y se pedirán dinero mutuamente con la excusa de quiere invertir en unos negocios que no existen. El capítulo, estrenado el 17 de diciembre de 2007, tuvo una gran acogida entre el público, obteniendo un 18,5% de share y 3.325.000 espectadores, su segundo mejor dato histórico, solo superado por el registro del 1x11, el cual coincidió con el desembarco en la serie de Porcel y Ruiz, que se convirtieron en los fichajes estrella de la ficción tras arrasar previamente en 'Escenas de matrimonio'.

9 'Vive Cantando'

Ana Mena, Manuel Galiana y Carlos Avilés en 'Vive Cantando'

Uno de los ingredientes que consiguió atraer la atención de los espectadores en 'Vive Cantando' fue su espíritu familiar. La ficción recordaba a aquellas historias de antaño sin excentricidades, ni gritos ni sobreactuaciones; todo se basaba en el día a día de una familia humilde, cuyas historias, representativas de cualquier persona común, conseguían abducirte desde el primer minuto. La serie de Antena 3 tuvo un recorrido de dos temporadas, y precisamente en el cierre de la primera tanda de episodios apostó por apelar al espíritu navideño con un capítulo llamado "Feliz Navidad". En él, vemos cómo el personaje de Trini (María Castro) debe afrontar las primeras Navidades sin su hermana Luisa (Pilar Castro).

Pese a no ser una buena fecha por la pérdida de su allegada, Trini encuentra una carta de Luisa en la que esta le pide que haga todo lo posible para hacer que toda la familia pase una Nochebuena inolvidable. Y así tratará de hacerlo, si bien el propósito no acabará como espera. En este episodio cargado de risas, emociones y música, la ficción contó con la aparición estelar de Los Chunguitos. 'Vive Cantando' enamoró a los espectadores con este capítulo, el cual se emitió el 10 de diciembre de 2013 y logró un 16,7% de share con 2.955.000 espectadores, su tercer mejor registro histórico. Sin duda, todo un éxito que lamentablemente no replicó con sus entregas posteriores.