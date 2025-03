Por Alejandro Rodera |

Las noticias sobre la serie de 'Harry Potter' siguen emergiendo poco a poco. Tras surgir una oleada de rumores con respecto a los fichajes a finales de 2024, el reparto está cogiendo forma, aunque no siempre en la dirección que apuntaban aquellas supuestas filtraciones meses atrás. Por ejemplo, en aquel momento se hablaba de Mark Rylance y Mark Strong como los principales candidatos a asumir el rol de Albus Dumbledore, pero finalmente fue John Lithgow quien se hizo con el papel. De la misma manera, Brett Goldstein ('Ted Lasso') sonaba para meterse en la piel de Hagrid... y la decisión definitiva no ha caído en ese lado de la balanza.

Según adelanta Deadline, el actor que se encuentra en negociaciones muy avanzadas con la cadena de pago para interpretar al exalumno de Hogwarts es Nick Frost, conocido por su colaboración son Edgar Wright y Simon Pegg en la Trilogía del Cornetto, así como por sus intervenciones en televisión en proyectos como 'Spaced', 'Into the Badlands' y 'Truth Seekers'. Además, el londinense también atesora experiencia previa con HBO, ya que formó parte del reparto de 'The Nevers', la apuesta de fantasía que se vio engullida por las acusaciones a Joss Whedon de comportamiento inapropiado en sets de rodaje.

Nick Frost

Si finalmente se ratifica el fichaje de Frost, al intérprete británico le espera una década de trabajo, ya que el plan de HBO es adaptar toda la franquicia a lo largo de ese plazo. En ese intervalo, daría vida a un personaje muy cercano al trío protagonista, que aún no ha sido anunciado. El guardabosques fue interpretado por Robbie Coltrane en las ocho adaptaciones cinematográficas. Desde HBO no se ha confirmado oficialmente este movimiento. De hecho, la cadena estadounidense ha recurrido a su comunicado habitual en estos casos: "Somos conscientes de que una serie de tan alto perfil generará muchos rumores y especulaciones. A medida que avanzamos en la preproducción, tan solo confirmaremos detalles cuando lleguemos a acuerdos".

Profesorado en formación

Las mismas palabras se repitieron a la hora de comentar las informaciones relativas a las negociaciones con Janet McTeer y Paapa Essiedu para sumarse como Minerva McGonagall y Severus Snape, los profesores de Transformaciones y Pociones, respectivamente. Hasta ahora, esos cuatro son los nombres que sobrevuelan con una mayor certeza a la ambiciosa ficción de HBO, cuyo rodaje arrancará en algún momento del próximo verano con vistas a debutar a finales de 2026 o comienzos de 2027.