Por Sandra Alcaide Barrón |

El pasado jueves 12 de junio fueron como invitados a ' La revuelta Álex González para promocionar su nueva serie. Como siempre sucede en el programa de TVE, hablaron de muchas otras cosas aparte de la promoción de la serie, entre ellas,por parte de algunos medios de comunicación.

En un inicio, ambos actores bromeaban sobre que habían recurrido a una pastilla tranquilizante para evitar estar nerviosos durante la entrevista. Esta conversación daba paso a hablar acerca de qué tal estaba yendo la promoción de la serie, y en este momento David Broncano preguntaba: "¿Cuántas noticias han sacado de 'la novia de David Broncano' presenta una serie?". "Sí, pues probablemente el 90%, ¿no? Y bueno supongo que mañana saldrán otras cuantas...", respondía la actriz.

Álex González y Silvia Alonso en 'La revuelta'

Además de esto, Silvia Alonso y Álex González también mencionaron una curiosa situación que están viviendo últimamente en los junkets, en los que utilizan su imagen grabada para generar clickbaits. El presentador recordaba cómo hacía unos días se había metido por curiosidad en una entrevista bajo el titular de "Silvia Alonso habla sobre su relación con Broncano". "Me meto y el vídeo es que le preguntan: 'Silvia vas...' y le preguntan por alguna cosa demasiado cotilleante, y ella responde que de eso no va a hablar". De esta forma confirmaba David Broncano que él también había sido víctima de esos llamativos pero falsos titulares.

Cuando el presentador quiso dar paso a las preguntas clásicas se dirigió concretamente a ella: "¿Tú vas a actualizar, Silvia? Madre mía, mañana la novia de David Broncano...". A lo que ella respondía resoplando y de manera contundente: "Exactamente, es que eso iba a decir. Entonces mañana va a haber como 500 titulares nuevos". "La novia de David Broncano le dice a David Broncano cuánto ha follado con David Broncano. El bucle definitivo", decía el presentador.

David Broncano hablando sobre los titulares engañosos en 'La revuelta'

Más tarde, tras reafirmarse en su postura de no responder, la actriz quiso dejarles bien claro a los medios su opinión respecto a este tipo de titulares: "Ya es 2025. Molaría que dejaran de hacer estos titulares y de instrumentalizarnos, invisibilizarnos y esas cosas que nos hacen a las mujeres. Y de supeditarnos a hombres, ya tenemos bastante".

Natos y Waor también fueron como invitados

El dúo de rap madrileño Natos y Waor asistió también el pasado 12 de junio a 'La revuelta' tras su reciente concierto en el Metropolitano. Aparte de una entrevista en la que se sinceraron y mostraron su lado más divertido, también cantaron una de sus canciones más conocidas: 'Cicatrices'. Uno de los momentos más destacados fue la respuesta de Natos a la pregunta clásica sobre las relaciones sexuales: "Sinceramente y afortunadamente no llevo la cuenta de las veces que follo. Es como si te pregunto cuántas veces te atas los cordones al mes, no lo sabes". "De las respuestas más flipadas que he escuchado", afirmó entre risas David Broncano.