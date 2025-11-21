Silvia Intxaurrondo gana su batalla judicial contra El Mundo: esta es la sentencia del Tribunal Supremo

Por Redacción |

Silvia Intxaurrondo, que lleva más de un año en una batalla judicial contra El Mundo y el director del mismo por los "bulos" que han difundido sobre ella, ha comunicado en sus redes sociales que el Tribunal Supremo ha hecho firme la condena al periódico mencionado y a Joaquín Manso. La presentadora de 'La hora de La 1' demandó al medio de comunicación por, entre otros titulares, uno en el que se indicaba que RTVE renovó el contrato de la periodista por valor de más de medio millón de euros "el mismo día de su dura entrevista a Alberto Núñez Feijóo".

En su comunicado anunciando que la sentencia de la sala de lo civil el TS es "firme y definitiva", Silvia Intxaurrondo se mostraba decepcionada con los valores de El Mundo. "Es una pena que un periódico en cuyo equipo fundador estuvo Javier Ortiz se haya transformado en el juguete de una banda que avergüenza a la profesión", escribía Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo, entrevistada en 'En primicia'

Además, la presentadora ha aprovechado para demostrar cómo unos diputados del Grupo Parlamentario Popular formularon una pregunta a la presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE haciendo referencia al titular ya mencionado sin que se hubiese llegado a publicar. "¿Puede confirmar si la contratación de la presentadora (...) se realizó a través de la empresa Sukum Comunicación y contemplaba la realización de 520 programas, como se ha publicado?", se puede leer en la pregunta, que un minuto después fue rectificada, eliminando ese matiz.

??La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho firme la condena a @elmundoes y a su director @JqManso. Se les condena a rectificar el bulo que difundieron sobre mí y a pagar las costas de los tres procesos. La sentencia es firme y definitiva.

Es una pena que un periódico en... pic.twitter.com/4AgikPJA7y — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) November 21, 2025

"¿Cómo unos diputados del Partido Popular pueden pedir explicaciones de un bulo que El Mundo publicaría tres días después?", se preguntaba Silvia Intxaurrondo en su perfil de X, anteriormente Twitter. A su vez, la presentadora ha dado las gracias al abogado que la ha acompañado en esta batalla judicial, lanzando también un dardazo a la Asociación de la Prensa de Madrid.

Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'Geópolis'

Reproches, en pleno directo

"No puedo decir lo mismo de las diferentes asociaciones como la APM, que callaron ante una campaña de acoso impulsada por diputados del PP", añade Intxaurrondo, quien ha tenido durante el 21 de noviembre de 2025 un encontronazo con Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular que ha acusado de manipulación a TVE a cuenta de la condena al fiscal general.