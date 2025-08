Por Roberto Ponce López |

Después de su paso por Telemadrid, Silvia Intxaurrondo La hora de La 1 ' en RTVE. La periodista abandonó su anterior cadena y muchos asegurabanen relación a la creación del Hospital Isabel Zendal.

Las preguntas incisivas de la vizcaína hicieron que la política no supiera cómo salir de ellas y quedara en varios renuncios. Tras esa charla que se emitió en el espacio informativo de Telemadrid en 2020, la presidenta de la Comunidad de Madrid no le volvió a dar una entrevista a la periodista, pero fue muy aplaudida por gran parte de los espectadores por lo que hizo.

Silvia Intxaurrondo vivió un momento de cara a cara con Isabel Díaz Ayuso en Telemadrid que se convirtió en una de sus entrevistas más famosas

De todo lo que ocurrió en aquel momento ha hablado Silvia Intxaurrondo en el pódcast de la Cadena SER titulado '¿Y tú, qué miras?'. En él juntaron a tres caras importantes de RTVE durante el año y entre ellas estaba la periodista, además de Marc Giró y de Inés Hernand, junto a Mariola Cubells como presentadora.

Los tres estuvieron tratando infinidad de temas que han tenido que ver con la comunicación, la manipulación o todo lo ocurrido con 'La familia de la tele', entre otras cosas. En el pódcast pusieron el corte de audio de ese cara a cara que tuvo Intxaurrondo con Ayuso, en el que puso muy nerviosa a la política porque esta no sabía cómo contestar.

Silvia Intxaurrondo junto a Marc Giró en 'Late Xou'

Mariola Cubells preguntó a Intxaurrondo lo siguiente: "¿Tú crees que te costó el cargo esta entrevista?". Ante ello, la periodista quiso poner algo de contexto. "Era un domingo por la tarde. Me dijeron que había posibilidad de entrevistar a la presidenta y acepté. No era una entrevista preparada con antelación, sino que le planteé las preguntas, pero no me convencía lo que me decía", comentó sobre ese día.

¿Le costó el puesto? Intxaurrondo responde

"Se paralizó el mundo. Salí del estudio y el equipo me dijo: 'Ojo, qué valor tienes'. Yo no entendía por qué. Luego vi lo que se estaba liando en Twitter", explicó sobre lo que vivió justo después de realizar esa entrevista, que para ella no había sido algo nada fuera de lo común o de lo sensato. "Mira, yo creo que las autoridades tienen que saber que enfrente van a tener un periodista", culminó. Tras haber explicado todo ello no evitó la pregunta y respondió. "Yo creo que una entrevista únicamente no te cuesta el cargo, creo que es un compendio de cosas". De esta manera, negó que ese rumor sea cierto, al menos para ella.