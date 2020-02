'Situación sentimental: complicada', una telenovela turca de enredos amorosos surgida de una cruel estafa

A principios de diciembre Mediaset anunció la adquisición de nuevas telenovelas turcas para colocar en la parrilla de Divinity en los próximos meses. Una lista en la que se confirmaron producciones como 'Amar es primavera', 'En todas partes, tú' o 'Habitación 309'. Una garantía de la firme apuesta de la cadena por las series turcas en la que también estaba incluida 'Situación sentimental, complicada (Iliski Durumu: Karisik)', ficción protagonizada por los actores Seren Sirince y Berk Oktay, que tuvo una continuación extra de cuatro episodios bajo el título 'Iliski Durumu: Evli' (traducido como "Situación sentimental, casada").

Berk Oktay y Seren Sirince, actores protagonistas de 'Situación sentimental: complicada'

Con un total de 40 episodios, 'Situación sentimental: complicada' se emitió entre julio de 2015 y abril de 2016 en Turquía a través de la cadena Show TV. Está basada en la exitosa producción coreana 'Full House' de 2004 y cuenta la historia de amor entre Aysegül (Seren Sirince), una aspirante a escritora, y Can (Berk Oktay), un famosísimo actor de Turquía. Fue creada por Banu Kiremitçi Bozkurt tras ser guionista de producciones como 'Kizim', serie protagonizada por el actor Bugra Gülsoy de 'Fatmagül' e 'Içerde' y la pequeña Beren Gökyildiz, protagonista de 'Madre' y 'Hekimoglu', versión turca de 'House'.

Tras ser engañada por sus mejores amigos, Aysegül acaba sin dinero en Grecia, donde se topa con Can, a quien logra engañar para que le ayude a regresar a Turquía. Sin embargo, al volver a casa descubre que la propiedad ha sido vendida por sus "amigos" a traición y que ha sido adquirida por el propio Can. Un punto de partida que acaba uniendo a ambos protagonistas de forma definitiva cuando el actor, desesperado, decide fingir que es novio de Aysegül para evitar la presión de la prensa y su entorno sobre su situación sentimental. Ante el próximo estreno de la telenovela en Divinity, en FormulaTV recogemos algunas de las claves por las que esta serie podría cosechar multitud de seguidores.

1 Un vil engaño como punto de partida

Aysegül firma un poder para vender su casa engañada por sus amigos en 'Situación sentimental: complicada'

El arranque de 'Situación sentimental: complicada' supone un punto fuerte para enganchar al espectador, al presentar a una inocente Aysegül que, llevada por sus dos mejores amigos Efe (Mert Türkoglu) y Ece (Özlem Öçalmaz), acepta un viaje a Grecia como regalo para pasar allí unos días. Antes de partir, la pareja le convence de firmar un papel como parte de la documentación del hotel, que resulta ser un poder para venderles su casa sin que ella lo sepa. Convencida de que también está incluida la estancia en el hotel, la protagonista acaba colándose por accidente en la limusina de Can Tekin, un famoso actor turco que también había decidido pasar unos días en Grecia y que se dirige al hotel en el que ella supuestamente está alojada.

Tras su primer encuentro, ambos están convencidos de que no volverán a encontrarse, hasta que Aysegül descubre que no hay reserva ninguna a su nombre. Al encontrarse sin apenas dinero y tener que pagar tanto su estancia como su viaje de vuelta a Turquía, la protagonista acude a la única persona que conoce en Grecia: el actor Can, a quien convence de prestarle dinero con mentiras y la promesa de devolvérselo todo. Sin embargo, las desgracias de Aysegül no acaban ahí: a su regreso en Turquía, descubre que sus supuestos mejores amigos han aprovechado su viaje para vender su casa, herencia familiar, y han desaparecido por completo de su vida, dejándola en la calle. Una pésima situación a la que se une el comprador de la vivienda: nada más y nada menos que el actor turco Can Tekin.

2 Seren Sirince como Aysegül Dinç

Seren Sirince como Aysegül Dinç en 'Situación sentimental: complicada'

La actriz turca Seren Sirince dio al salto a la pequeña pantalla con 'Situación sentimental: complicada', en la que interpretó el papel principal de Aysegül y, tras la cual, llegaron otras dos series: 'Seven Ne Yapmaz' (2017) y 'Bir Aile Hikayesi' (2019), donde pasó a un plano más secundario. En su debut Sirince daba vida a una aspirante a escritora huérfana que vive en la casa familiar junto a su gato Minnak. Un personaje con el que la actriz parece encajar a la perfección, dando una credibilidad indiscutible que convierte al personaje en una mujer con la que es sencillo empatizar.

Con solo a Efe y Ece como amigos tras perder a sus padres en la niñez, Aysegül demuestra tener mucho carácter a pesar de su corta estatura (1,55 m) y se muestra tan ordenada como divertida y caótica en ciertas ocasiones. La protagonista muestra una actitud muy inocente, cariñosa y optimista, facetas que no restan fuerza a su más que evidente cabezonería, tanto a nivel personal como profesional. Y es que, lejos de agachar la cabeza ante las adversidades y rendirse al ver que sus escritos no son precisamente buenos, Aysegül lucha por hacerse un hueco como escritora en un camino en el que acabará contando especialmente con la ayuda de Murat (Pamir Pekin), amigo de Can.

3 Berk Oktay como Can Tekin

Berk Oktay como Can Tekin en 'Situación sentimental: complicada'

La carrera de Berk Oktay se remonta a 2007 con la producción turca 'Tatli bela Fadime', donde ostentó el papel protagonista. Desde entonces, Oktay ha trabajado en un total de cuatro producciones para la pequeña pantalla, en las que se incluyen 'Savasci', serie actualmente en emisión en Turquía y en la que también encabeza el reparto, y 'Situación sentimental: complicada', donde interpreta al actor Can Tekin, un hombre exitoso y controlador que esconde un lado tierno que no muchos conocen. Una aspecto por el que sufre al ver cómo su amiga de la infancia Elif (Eda Ece), de la que está profundamente enamorado, solo tiene ojos para Murat, su amigo en común.

A pesar de su faceta de hombre distante de cara a la prensa y aquellos que menos lo conocen, Can no tarda en demostrar un lado muy humano al empatizar con Aysegül no solo cuando está en problemas en Grecia, sino también tras descubrir que la protagonista no tiene ni familia ni lugar donde quedarse después de que sus "amigos" le timaran. Además, Can acaba dejando entrever un lado pícaro y divertido en compañía de Aysegül que resulta muy atractivo de cara al espectador, al igual que los detalles que tiene con la gente a la que aprecia, como la propia protagonista o sus dos mejores amigos, Elif y Murat.

4 Una relación que crece en sus altibajos

Aysegül y Can discuten en 'Situación sentimental: complicada'

El toparse con una Aysegül sin hogar y sin familia no parece ablandar en un principio el corazón de Can, aunque finalmente acaba aceptando a la aspirante a escritora en su recién adquirida vivienda con una condición: que trabaje para él como empleada del hogar. Una relación que se acaba complicando cuando Can, presionado por Elif y la prensa, decide fingir que está enamorado de Aysegül, lo que acaba propiciando que ambos se casen con un nuevo acuerdo: el hecho de que mantendrán la mentira durante seis meses, tras lo cual la protagonista podrá recuperar su casa. Un convenio al que Aysegül se ve incapaz de renunciar, dado que la vivienda es lo único que le queda de la familia que una vez tuvo.

A pesar de este pacto cordial establecido entre ambos, lo cierto es que la relación entre los dos protagonistas no es precisamente sencilla. Ambos poseen caracteres muy fuertes y no dejan de chocar. Los conflictos que van surgiendo se van solucionando y acaban provocando que la pareja se acerque cada vez más, a medida que aprenden de sus errores y descubren más cosas el uno del otro. Especialmente cuando tanto Can como Aysegül demuestran ser muy impulsivos, facetas de las que no tardan en arrepentirse hasta el punto de que tampoco dudan, en muchas ocasiones, en pedirse disculpas. Una relación con altibajos en la que ambos van dándose a conocer ante el espectador mientras crece su relación, generando una pareja a la que merece la pena seguir la pista.

5 Efe y Ece, un par de timadores

Efe y Ece, "amigos" de Aysegül en 'Situación sentimental: complicada'

Dado el comienzo de 'Situación sentimental: complicada', dos de los personajes que más pueden llamar la atención del espectador, más allá de los protagonistas, son Efe y Ece. El matrimonio, declarados como los mejores amigos de Aysegül, demuestra desde el inicio una actitud que no pasa nada desapercibida al engañar y abandonar por completo a la que era su mejor amiga con tal de saldar las deudas que los ahogan a causa de las arriesgadas decisiones de Efe. No solo venden la casa de Aysegül engañándola, sino que también se mudan y se esconden de la protagonista sin darle ninguna explicación. Ante esta situación, no es de extrañar el enfado de Aysegül con la pareja.

Sin embargo, el hecho de que Ece esté embarazada y de que Can le permita vivir en su hogar mitiga un tanto la rabia de la protagonista, si bien no olvida que sus "amigos" tienen una deuda pendiente que pagar y no piensa permitir que se alejen de ella sin devolverle el dinero que cobraron por vender su casa a traición. A esta actitud descarada y aprovechada de la pareja se une también el hecho de que no dudan en acercarse a su "amiga" en cuanto descubren su relación con Can y se muestran más que dispuestos a apoyar el falso romance para sacar su propio partido. Dos personajes que fácilmente despiertan el rechazo de la audiencia pero que, al mismo tiempo, invitan a seguir su historia con la esperanza de que, o Aysegül los aparte definitivamente de su vida y encuentre amistades que realmente merezca, o que a ambos les salgan mal las cosas.

6 Elif y Murat, los "amigos" de Can

Elif y Murat, amigos de Can en 'Situación sentimental: complicada'

En cuanto a las relaciones personales de Can, el actor disfruta desde la niñez de una estrecha relación con Elif, una elegante y dedicada diseñadora de moda, y Murat, un adinerado y mujeriego productor. No obstante, la relación entre ellos se va complicando con el paso de los años, dado que Can se acaba enamorando de Elif mientras esta solo tiene ojos para Murat, quien la trata como una hermana y, además, va de conquista en conquista. En medio del lío, la llegada de Aysegül supone para Can un cierto alivio cuando su amiga le reprocha en público el hecho de que sus sentimientos se interponen entre ella y Murat, quien está al tanto de lo mucho que el actor la quiere.

Lejos de admitir sus sentimientos ante la propia Elif, la prensa y Murat, Can decide apostar por el orgullo y se lanza a fingir que ama a Aysegül, introduciendo así a la protagonista en su pequeño mundo. Una decisión por la que la escritora no solo se irá acercando a Can, sino que también acabará despertando sentimientos en el propio Murat, mientras que Elif comenzará a ser consciente de que su amistad con el protagonista quizás sea algo más fuerte. Relaciones enredadas e intensas que prometen mantener a la audiencia enganchada a lo largo de la trama con el fin de conocer cómo se resolverá todo entre los cuatro implicados o si habrá más gente que acabe salpicada con el asunto.

7 La constante presencia de la familia Tekin

Aysegül, junto al abuelo y la madre de Can en 'Situación sentimental: complicada'

Además de contar con Elif y Murat en sus vidas, la noticia de la boda de Can y Aysegül atrae a un primer plano a la familia del actor, formada por su abuelo Ismail (Sezai Altekin), su madre Mediha (Nurseli Idiz) y su padre Tahsin (Alptekin Serdengeçti). Ante ellos el protagonista se muestra especialmente cauto y distante, para sorpresa y desconcierto de Aysegül, quien no duda en resaltar la importancia de tener una familia, algo que ella lleva años sin poder disfrutar. Este reproche acaba generando una cierta rabia en el actor, que se vuelve contra la protagonista.

A esta reacción por parte de Can se une el hecho de que el protagonista se muestra muy reticente a visitar la casa familiar, tanto como su padre se niega a acudir a la boda de su único hijo o incluso a tener la oportunidad de toparse con él. Una tensa relación que pone ante la audiencia un claro misterio: ¿qué ha sucedido entre Can y Tahsin para que ambos no quieran ni cruzar sus caminos? Mientras, los protagonistas se topan con un decidido y entusiasmado Ismail, más que dispuesto a apostar por su relación, al mismo tiempo que su propia hija Mediha trata de distanciar a la pareja llevada por sus prejuicios clasistas contra Aysegül. Dos lados opuestos que tratarán de arrastrar a Can y su nueva esposa en las direcciones que a ambos les interesan, a la vez que es más que probable que Aysegül acabe cambiando la tensa y distante relación que el actor mantiene con su familia.

8 La comedia y el romanticismo, ingredientes principales

Can y Aysegül, cubiertos de harina en 'Situación sentimental: complicada'

'Situación sentimental: complicada' se caracteriza por una trama cargada de romanticismo y comedia, aspectos representados principalmente por sus dos protagonistas, en los que el papel de Aysegül destaca especialmente. Su carácter alegre, descarado y algo alocado le lleva a cometer algunas meteduras de pata a lo largo de la historia, convirtiéndola en una mujer que entretiene y con la que es muy fácil reírse. Una actitud que acaba contagiando a Can, quien incluso disfruta "picando" a la protagonista o se sorprende a sí mismo observándola en distintas ocasiones, dado lo inesperadas y divertidas que pueden ser sus reacciones.

Esta producción también cuenta con otros ingredientes, con menor presencia a lo largo de la trama, pero cuya combinación crean una historia atractiva a la hora de invitar a la audiencia a seguir lo que va sucediendo. Tanto Aysegül como Can tendrán que enfrentarse a muchas dificultades e incluso a hechos trágicos que pondrán a prueba su cada vez más estrecha relación y también a su entorno. Además, hay personajes empeñados en separar a los protagonistas y no precisamente de forma directa. Una dinámica que promete intrigas, traiciones y mentiras, al igual que los amores y desamores que irán surgiendo a lo largo de la historia, a los que se añaden los misterios y expectativas que parecen guardar algunos personajes, especialmente los protagonistas. ¿Qué ha ocurrido entre el actor y su familia para estar tan distanciados? ¿De verdad Aysegül no tiene más familia que sus padres o hay alguien más? ¿Se redimirán Efe y Ece después de todo el daño que han causado o no cambiarán nunca?