Las claves de 'Mi mentira más dulce', la historia de amor entre un padre soltero y una madre de pega

El lunes 3 de febrero, Mediaset estrenó 'Amar es primavera', telenovela turca por la que 'Sálvame' creó la edición "Cereza" con motivo de la emisión del primer episodio. Una producción a la que se unirá otra de sus apuestas adquirida para Divinity a finales de 2019, 'Mi mentira más dulce (Benim Tatli Yalanim)', aún sin fecha de estreno, protagonizada por los actores Furkan Palali y Lavinya Ünlüer.

Furkan Palali y Asli Bekiroglu, actores protagonistas de 'Mi mentira más dulce'

Emitida entre junio y diciembre de 2019 en el canal turco Star TV, 'Mi mentira más dulce' contó con una temporada compuesta por 28 episodios, en los que se cuenta la historia de Nejat (Furkan Palali), un adinerado diseñador cuyo amor por su hija Kayra (Lavinya Ünlüer) lo conduce a fingir que la madre de la niña, que una vez los abandonó, le ha estado enviando cartas desde África. Una mentira construida durante años, en la que se acaba viendo envuelta Suna (Asli Bekiroglu), la hija del dueño de una humilde cafetería, quien se ve empujada a fingir que es la madre de Kayra, algo que la acabará uniendo no solo a la niña, sino también a Nejat.

La historia de Nejat, Kayra y Suna fue adquirida a principios de diciembre, junto con otras producciones como 'Hayat: amor sin palabras', 'Habitación 309', 'En todas partes, tú' y 'Situación sentimental: complicada'. Una ficción turca que obtuvo un Turkey Brand Award a Mejor Actor de comedia del año por el trabajo de Furkan Palali en el papel de Nejat y, además, recibió tres nominaciones en los premios Pantene Golden Butterfly, a Mejor Comedia Romántica, Mejor Actor de comedia y Mejor Actriz de Comedia. Ante el próximo estreno en Divinity de 'Mi mentira más dulce', en FormulaTV recopilamos las claves de esta telenovela que podrían enganchar a su público.

1 Un comienzo con mal pie

Nejat y Suna se enfrentan en 'Mi mentira más dulce'

El hecho de que la relación entre ambos protagonistas comience de mala manera es un ingrediente al que se recurre a menuda en las telenovelas turcas, y 'Mi mentira más dulce' no es una excepción. La producción arranca con Nejat y Sunan en sus respectivos entornos, muy diferentes entre sí: el primero es un adinerado diseñador y padre soltero, mientras que la segunda trabaja de camarera y vive junto a su familia, compuesta por su padre, Sevket (Ahmet Saraçoglu), y sus hermanos, Rafet (Sadi Celil Cengiz) y Saniye (Asli Inandik). Dos vidas completamente diferentes que no parecen ir a juntarse, hasta que la casualidad conduce a Nejat a la cafetería de la familia de Suna, en plena búsqueda de un local para grabar un anuncio publicitario de su empresa.

Enamorado del lugar, Nejat comienza a sacar fotos, sin saber que la situación de la familia de Suna no es especialmente sencilla: Rafet se ha endeudado en secreto con tal cantidad de dinero, que la familia se ve obligada a vender la cafetería al carecer del dinero suficiente para pagar la deuda. Con la idea de que Nejat es uno de los "buitres" que viene a comprar el local, Suna no duda en cargar contra él e incluso llega a golpearlo, tanto en ese momento como cuando se topa con él en el bar donde ella trabaja, desatando una pésima primera impresión por la que la protagonista se ve obligada a acudir a casa de Nejat para pedirle disculpas al descubrir la verdad, ante la reticencia del empresario, justo el día antes del cumpleaños de la pequeña Kayra. Un comienzo que levanta ampollas en la relación entre ambos protagonistas, lo cual despierta curiosidad a la hora de saber qué ocurrirá entre ellos a continuación.

2 Kayra, el origen de todo

Nejat y Suna besan a Kayra en 'Mi mentira más dulce'

Desde el inicio de 'Mi mentira más dulce', queda claro lo mucho que Nejat quiere a su hija Kayra, una niña dulce, cariñosa y entusiasta. La química que generan los actores Furkan Palali y Lavinya Ünlüler a la hora de actuar como padre e hija es indiscutible, generando momento divertidos y de gran ternura. No obstante, la niña también tiene un "lado oscuro" que su padre teme desatar, dado que Kayra demuestra poseer mucho carácter (y también, quizás, estar bastante consentida) cuando se enfada, aunque no se dé con frecuencia. A raíz del temor de perjudicar su infancia con el abandono por parte de la madre de la pequeña, Nejat comenzó a escribir cartas haciéndose pasar por su expareja, Aylin (Ege Kökenli). Una estrategia en la que el empresario fingía que la madre de Kayra estaba trabajando en África, motivo por el cual la pequeña nunca la había llegado a conocer en persona.

Sin embargo, con el tiempo las cartas dejan de ser suficientes para Kayra, quien acaba haciendo que su padre le prometa que, en su sexto cumpleaños, podrá contar con la presencia de su madre. Una promesa que la niña no ha olvidado, para desgracia de Nejat, quien se ve acorralado y ante la perspectiva de tener que contarle a Kayra la verdad, dado que no logra dar con Aylin. No obstante, la visita de Suna para pedir disculpas al empresario acaba desencadenando que la mujer despierte al día siguiente en su casa, momento en el que Kayra se topa con ella y cree de inmediato que se trata de su madre. Una casualidad por la que Suna acaba interpretando dicho papel por más tiempo del que tenía previsto, ante la petición de Neejat, con la excusa de que, al menos, la chiquilla tenga un día de cumpleaños muy feliz. Y es que nadie parece capaz de resistir la inocente mirada de Kayra, que no tarda en atrapar a la protagonista en una relación cargada de cariño mutuo que promete ir creciendo a medida que avanza la historia.

3 Asli Bekiroglu como Suna Dogan

Asli Bekiroglu interpreta a Suna en 'Mi mentira más dulce'

La carrera como actriz de Asli Bekiroglu se remonta a 2013, donde comenzó a trabajar en la serie 'Beni Böyle Sev', tras la cual ha trabajado en un total de seis producciones turcas hasta la fecha. Una trayectoria en la que 'Mi mentira más dulce' se convirtió en la primera ficción en la que la actriz ejercía como protagonista, al interpretar el papel de Suna Dogan, una humilde camarera, alegre, cariñosa, algo atolondrada y con mucho carácter, que vive con su padre y sus dos hermanos mayores.

También algo soñadora, Suna demuestra desde el comienzo lo importante que es la familia para ella, dado que no duda en renunciar a todo lo que lleva ahorrando para abrir su propia tienda en pos de pagar las deudas que ha acumulado su inconsciente y vago hermano. Además, a pesar de su en ocasiones duro carácter y su extrovertido comportamiento, incluso descarado, Suna también deja claro que tiene su corazoncito y, sobre todo, que es honrada. Dos facetas que quedan especialmente claras a la hora de cometer errores, momentos en los que la protagonista se muestra tan humilde como arrepentida, dispuesta a todo por enmendar sus equivocaciones.

4 Furkan Palali como Nejat Yilmaz

Furkan Palali da vida a Nejat en 'Mi mentira más dulce'

En el caso de Furkan Palali, la carrera del actor se remonta a 2010, año en el que se estrenó en la pequeña pantalla con 'Küçük Sirlar', donde trabajó con Burak Özçivit, quien encabezaba el reparto de dicha producción y que es conocido en España por protagonizar 'Kara Sevda (Amor eterno)'. No fue hasta 2016 cuando Palali adquirió su primer rol protagonista en 'Habitación 309', serie que también ha adqurido Mediaset para su próxima emisión en Divinity, y donde está acompañado por Demet Özdemir, protagonista de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'. Su papel como Nejat Yilmaz en 'Mi mentira más dulce' es, de hecho, la segunda vez que Palali encabeza el reparto de una telenovela.

Nejat es un exitoso diseñador, dueño de una gran empresa, de carácter inflexible (excepto cuando se trata de su pequeña Kayra), profesional, trabajador, cariñoso y controlador, bastante opuesto al carácter de Suna, con quien no tarda en chocar tras acordar que ella se hará pasar por la madre de Kayra durante un tiempo. Un hombre que se muestra dispuesto a hacer cualquier cosa por su hija y que, a pesar de su aparente duro carácter, guarda un buen corazón que, por desgracia, no suele salir a menudo a la luz. Una coraza que promete irse rompiendo a medida que crezca el acercamiento con Suna, en una relación en la que ambos tendrán mucho que aprender.

5 Hande, una antagonista a la altura

Hande, personaje interpretado por Gonca Sariyildiz, en 'Mi mentira más dulce'

Como en prácticamente todas las producciones, 'Mi mentira más dulce' cuenta con una "villana", Hande, interpretada por la actriz Gonca Sariyildiz. Un personaje que no parece tener un lado "malvado" como tal, lo cual la hace muy humana, sino que su ambición y sus objetivos van en contra de la relación que surge entre Suna y Nejat. Y es que, como compañera de trabajo del empresario, Hande desea llegar más allá de su relación laboral, con el fin de formar parte de la familia del protagonista.

En pleno intento de Hande de conquistar a Kayra a base de regalos, buen trato y cumplidos, la aparición de Suna como Aylin hace que sus planes se tambaleen por completo. Su deseo no solo de proteger a Nejat y Kayra ante una mujer a la que considera una mala madre por abandonar a su hija durante tantos años, sino también de quitarse del medio a Suna, acaban desencadenando que Hande indague sobre su nueva "rival", hasta el punto de que hará todo lo posible para mantenerse al lado de su jefe y su hija. ¿Llegará Hande hasta el final y se convertirá en una auténtica villana, o logrará limar las asperezas con Suna a medida que avance la trama?

6 La importancia del entorno

Nejat, Kayra y Suna, acompañados por su familia en 'Mi mentira más dulce'

Que la familia acabe implicada en la principal historia de amor, tampoco es una novedad en las telenovelas turcas y 'Mi mentira más dulce' no es una excepción. Suna está bajo la atenta mirada de su padre, Sevket, y de su hermano Rafet, a quienes hay cosas que no desea contar, algo que no siempre evitará que se acaben enterando de lo que esconde. La protagonista cuenta también con el apoyo de su descarada y alegre hermana Saniye, además de su mejor amiga, Burcu (Seda Turkmen), una mujer calmada y menos lanzada que la protagonista, cuya presencia supone para Suna, en muchas ocasiones, una vía de escape y una ayuda constante en cualquier dificultad, por pequeña que sea.

Por su parte, Nejat cuenta con la constante presencia de Hayri (Cem Zeynel Kiliç), su empleado de hogar y la persona con la que tiene más confianza, dado que conoce todos sus secretos, especialmente su mentira sobre la madre de Kayra. Un constante e importante apoyo a la hora de cuidar del hogar y de la pequeña, al que se une su amistad con Serkan (Ali Yogurtcuoglu), a quien conoce desde hace mucho tiempo y que trabaja para él en la compañía. Personajes muy diversos en cuanto a carácter, cuyas vidas se ven irremediablemente entrelazadas ante la relación que empieza a surgir entre Sunan y Nejat, gracias a Kayra, generando tramas cargadas de drama, comedia y amor que prometen entretener al espectador a lo largo del camino.

7 Los secretos y malentendidos, principal foco de problemas

Sevket, padre de Suna, enfadado con sus hijas en 'Mi mentira más dulce'

El hecho de ejercer como madre para una niña que apenas conoce supone que Suna no se atreva a compartirlo con su padre y su hermano. Especialmente cuando dicho acuerdo con Nejat acaba salvando la adorada cafetería familiar. Uno de los muchos secretos que comenzarán a ocultarse los distintos personajes a lo largo de 'Mi mentira más dulce', donde el gran secreto, el hecho de que la madre de Kayra la abandonara a ella y a Nejat cuando la niña era un bebé, promete ser desvelado en algún momento de la trama. ¿Cómo reaccionará la pequeña al enterarse de toda la verdad? ¿Cambiarán sus sentimientos hacia Suna? ¿Cómo de afectada se verá su relación con su padre?

Además, el hecho de que Suna acepte la propuesta de Nejat no solo se debe a la presencia de Kayra o al hecho de que el empresario pueda ayudarla con la cafetería de su familia: la protagonista sabe lo que es vivir sin una madre y, teniendo en sus manos la oportunidad de que la niña no viva algo parecido, se niega a retirarse. Una faceta de la vida de la protagonista que esconde mucho más de lo que parece y que implica a toda su familia. Ante los más que continuos secretos presentes a lo largo de la trama, es difícil que el espectador se resista a no seguir la historia de Suna, Nejat, Kayra y compañía. Sobre todo cuando a ello se suma la tendencia a prejuzgar a los demás, despertando malentendidos que distancian a los distintos personajes, en especial a los dos protagonistas. Situaciones que prometen solventarse tarde o temprano, y ante las que el público espera ansioso ver cómo acabará todo y cuál será la reacción de los personajes implicados. Un atractivo que, junto a la comedia, la ternura de ciertos momentos y el toque romántico de 'Mi mentira más dulce', prometen enganchar al espectador.