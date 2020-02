Divinity estrena 'Inadina Ask: Amor obstinado', con Can Yaman, el 14 de febrero

Mediaset prosigue en su viaje a los orígenes de Can Yaman, que, con la emisión de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' y 'Dolunay', se ha convertido en la gran estrella de Divinity. El siguiente paso en la explotación de este fenómeno será el estreno de 'Inadina Ask: Amor obstinado', la producción original de FOX que supuso el primer rol protagonista del actor turco, y que, tras preestrenarse en España a través de Mitele Plus el 8 de febrero, finalmente ha anunciado su esperada fecha de lanzamiento en abierto.

Açelya Topaloglu y Can Yaman en 'Inadina Ask: Amor obstinado'

El primer gran evento del año en Divinity tendrá lugar en una fecha muy señalada: el 14 de febrero. Mediaset ha elegido el Día de San Valentín -rebautizado como Can Valentín- para entrelazar la cita más romántica de 'Amar es primavera', el desenlace de la primera temporada de 'No sueltes mi mano (Elimi Birakma)' y el estreno de la segunda, el arranque de las rectas finales de 'Hayat: Amor sin palabras' y 'Te alquilo mi amor' y, por último, el lanzamiento de 'Inadina Ask: Amor obstinado'.

Ese plato fuerte supone el regreso de Yaman a Divinity con una producción de 32 episodios que fueron emitidos en su país de origen entre 2015 y 2016, por lo que nos encontraremos con el intérprete en los inicios de su boyante carrera. El estreno de 'Inadina Ask: Amor obstinado' tendrá lugar a las 22 horas, dando fin así a dos meses de sequía desde que 'Dolunay' llegara a su fin.

Un nuevo amor

En 'Inadina Ask: Amor obstinado', Yaman da vida a Yalin Aras, prominente dueño de Aras Technology, donde comienza a trabajar Defne (Açelya Topaloglu) como programadora. Entre ambos comienza a surgir una tensión que deriva en constantes idas y venidas, que terminarán implicando a las familias de los dos afectados, dando pie a una historia de terco romance, marcada por la fuerte personalidad de los protagonistas.