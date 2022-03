"SloMo" de Chanel Terrero estaba compuesta originalmente para Jennifer Lopez

La celebración del Benidorm Fest supuso un antes y un después en la presencia de la música en televisión. Nuestra preselección terminó con el triunfo de Chanel Terrero y su pegadiza "SloMo"; sin embargo, el tema que abandera a España de cara al Festival de Eurovisión 2022 estaba compuesto para Jennifer Lopez.

Chanel Terrero, interpretando "SloMo"

Arjen Thonen, uno de sus compositores junto a Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes y Maggie Szabos, ha sido el encargado de revelar el proceso de creación de esta canción: todo comenzó gracias a su amistad con Keith Harris, baterista de Will.I.Am y productor discográfico. Fue él precisamente quién le comentó que Jennifer López estaba buscando nuevo material, razón que le impulsó a continuar componiendo "espontáneamente por la noche" hasta que surgió "SloMo", según contó a BD.

"De repente, Keith me envió un mensaje de texto con el mensaje de que estaban buscando una canción al estilo de Jennifer Lopez en España para competir en el concurso de canciones de Eurovisión", prosiguió narrando. Asimismo, le incentivó de cara a que aceptase con estas palabras: "Si no conoces el Festival de la Canción, es el evento musical más grande de Europa".

Thonen siguió el Benidorm Fest con incertidumbre

En la misma entrevista, Arjen Thonen confesó haber estado muy pendiente de lo que ocurría en el Benidorm Fest, pero más todavía durante las votaciones: "No hablo español, así que no me di cuenta inmediatamente de cómo iba el marcador", haciendo referencia al desglose entre el jurado, el televoto y la muestra demoscópica: "Al principio, pensé que Chanel no lo había logrado", comunicó.

Finalmente, se dispuso a aclarar que no conoce personalmente a la intérprete, pero que le encantaría poder charlar con ella. De hecho, reconoce que su música se ha adaptado al castellano y que espera expectante a su actuación en Turín: "Ganar, por supuesto, sería genial, pero ese no es mi objetivo", concluyó. Cabe destacar que las puertas de su estudio siguen abiertas para López.