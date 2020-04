La sobrina de Ana Duato la culpa de los cargos de delito fiscal: "Por eso han hecho tantas obras benéficas"

En todas las familias cuecen habas y eso es lo que ha demostrado Sarah Duato durante su conexión con 'Socialité'. Desconocida para muchos, La joven es la sobrina de Ana Duato y ha decidido, según sus propias palabras, que era hora de hablar y explicar a los espectadores la cara oculta que dice tener su tía. En su entrevista con María Patiño, no ha tenido ningún pudor en cargar contra ella y reafirmar la culpabilidad de la actriz en los delitos de los que le acusan por un supuesto fraude fiscal.

Ana Duato como Mercedes en 'Cuéntame cómo pasó'

"Me he dado cuenta de que en la familia Duato si no eres alguien no te consideran una Duato", comentaba con gran decepción. "Me ha decepcionado mucho por temas de interés, de falsedad, decepción por temas personales míos, la doble cara por ser premiada cuando en verdad no es la persona que dice ser", continuaba ante el asombro de la presentadora. Precisamente Patiño le pedía que profundizara más en cuáles eran los problemas reales que había tenido con su tía. "Tengo telediarios para contar. Ella y otros familiares me han pedido dinero cuando he tenido problemas de salud, no aceptar a una persona de la familia por no ser de sangre propia... Son tantas cosas que me parecen tan falsas", continuaba.

"Me ha mentido desde hace tanto tiempo... A mí me dijo que era mentira cuando salió lo de la sentencia y, según por lo que sé, estaban al tanto de todo. Por eso han hecho tantas obras benéficas", revelaba, asegurando que la intérprete de 'Cuéntame cómo pasó' es culpable de haber cometido los delitos a los que se enfrenta. Sin embargo, sí que considera que las penas que se le piden son excesivas: "Me parece excesivo que se le pida esa cantidad. Se le tiene que afrontar y pagar las consecuencias de los actos, pero me parece excesivo comparándolo con otras sentencias". Además, también aseguraba que para nada se alegraría de ver a su tía entre rejas.

Una relación distante

Sarah Duato ha puesto el foco en su tía y en su marido, Miguel Ángel Bernardeau. No obstante, asegura que esa misma mañana su tía le había preguntado por cómo se encontraba. "A día de hoy tenemos buena relación. Hasta hace unos días que yo me enteré de ciertas cosas que yo ya llevaba viendo en mi familia desde hacía unos años", narra. En cuanto a su primo Miguel Bernardeau, aclara que de pequeños tenían muy buena relación, pero que con el paso de los años se han ido distanciando.

La presentadora de 'Socialité' le ha pedido que explique por qué ha decidido ahora salir a hablar de su tía y de los trapos sucios de la familia. "Llevo días pensando en si hacer esto o no. Mi familia sabe que llevo tiempo queriendo cortar lazos con ellos. Les quiero mucho pero no comparto sus valores", afirmaba. "Mi tía no va a reaccionar bien porque no evade estos temas. Se enfadará, pero yo no lo iba a callar más".