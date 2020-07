Sofía Suescun termina en el hospital tras hacer nudismo en Ibiza

Los profesionales lo advierten a diario: es fundamental protegerse del sol; un consejo que posiblemente debería haber escuchado Sofía Suescun y es que lo que estaban siendo unas vacaciones de ensueño han terminado transformándose en una pesadilla para la exconcursante de realitys y colaboradora de televisión. Ella misma ha sido la encargada de hacer partícipes de sus problemas con sus seguidores mediante diferentes Instagram Stories en su perfil oficial en dicha red social.

Suescun ha estado pasando unos días de vacaciones en Ibiza con su novio Kiko Jiménez; prueba de ello han sido todas las fotos, vídeos y Stories que han publicado ambos en sus respectivas cuentas de Instagram y es que les hemos visto disfrutar como nadie de las paradisíacas playas de las Islas Baleares. Suescun por ejemplo no dudaba en compartir una imagen completamente desnuda en la que simplemente ocultaba su pezón y que provocó una reacción instantánea por parte de sus seguidores y es que la fotografía ya acumula centenares de comentarios y miles de 'likes', evidenciando el poder mediático de esta.

El problema ha llegado cuando ha vuelto al hotel después de estar varias horas tomando el sol ya que Suescun ha publicado un Instagram Stories con la cara tapada, en el que escribía: "Hola. Hasta hace un momento estaba fatal, he vomitado y he tenido muchísimos escalofríos y mal temple. Definitivamente, he ha dado una insolación. Es la primera vez que me ha pasado". La chica no se ha quedado ahí, y es que ha reflexionado además con que "sin duda hay que protegerse muchísimo e hidratarse infinitamente". Un consejo evidente pero que parece que la Suescun no se había aplicado cuando fue a la playa, teniendo en cuenta el problema que el sol le provocó en mitad de sus vacaciones.

En esa misma publicación la chica ha querido tranquilizar a sus fans afirmando que "estoy bien" y contando que "mi niño me ha llenado de crema y me ha puesto paños de agua congelada". Unos remedios caseros que parece que no fueron suficientes y es que el siguiente Stories de Suescun se grabó en el hospital. En este veíamos que ambos habían sido ingresados por la insolación aunque a juzgar por el texto de la chica, parece que no resultó ser demasiado grave: "Al final hemos acabado en el hospi. Ya estamos perfectos. Siempre juntos".

El novio de Sofía Suescun deberá recuperarse muy rápido y es que este ha sido elegido para protagonizar el duelo culinario de 'La última cena' este viernes en Telecinco. El tertuliano televisivo formará pareja con el colaborador habitual de 'Sálvame', Rafa Mora. Ambos deberán ir al Mercado Barceló de Madrid este jueves 9 de julio para hacer la compra para elaborar el menú elegido por los chefs del formato de La Fábrica de la Tele y el viernes se jugarán la victoria en la que promete ser una noche de infarto en el espacio de Telecinco.