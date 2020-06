La madre de Kiko Jiménez pone a parir a Sofía Suescun en unos audios filtrados: "¡Hija de puta! Qué cruel es"

'Sálvame' ha conseguido unos audios filtrados protagonizados por Carmina, la madre de Kiko Jiménez. Las palabras y narraciones que se escuchan en ellos podrían suponer el final de la relación entre madre e hijo, ya que no tiene precisamente halagos hacia él. Pero a quien sí que ha demostrado que no soporta es a Sofía Suescun.

Si el programa de Telecinco ya había compartido las palabras de Carmina hacia su hijo, el viernes 19 de junio mostraba lo que pensaba de la hija de Maite Galdeano, a quien asegura que ya "no quiere ver ni en pintura". "No pone nada de salvar a Kiko. Nada, nada, nada", relataba sobre la participación de Jiménez en los últimos realities de Telecinco. "¡Qué hija de puta! Hay que ser cruel, ¿eh? Ella lo único que quiere es ser ella la protagonista".

Carmina revelaba en los audios que su relación con Suescun es muy superficial y que está mejor teniendo el menor contacto posible. Además, explicaba que "la que le va a caer" cuando la pareja se pelee, puesto que ya "se están metiendo" con ellos "y todavía no han cortado". La madre del concursante de 'GH VIP 7' tiene claro que este está totalmente ciego por Sofía. "Está amargada de la vida o yo no sé qué le pasa", termina diciendo.

Atacando al fandom de Sofía

Pero Carmina no solo tiene perlas contra Sofía Suescun, sino también contra todas sus seguidoras, a las que tacha de "niñatas de mierda": "Si mata a alguien, también la defienden", comenta. "La boca que tienen es igual que la de Sofía. La misma boca de niñata, de niñata de pacotilla". Por otro lado, también las ha acusado de no ser objetivas: "Si Sofía lo hace, no pasa nada, pero si se lo hacen a Sofía sí pasa. ¡Una mierda que se coman todas!".