CAMBIO DE CONTINENTE

'Solo asesinatos en el edificio' renueva por una sexta temporada ambientada en Londres

La comedia original de Hulu se desplazará al viejo continente tras haber rematado su quinta entrega.

'Solo asesinatos en el edificio' renueva por una sexta temporada ambientada en Londres
©Hulu
Por Alejandro RoderaPublicado: Martes 28 Octubre 2025 18:36 (hace 4 horas)

'Solo asesinatos en el edificio' no tiene final a la vista. La comedia original de Hulu, que se puede disfrutar en España a través de Disney+, ha sido desde su comienzo uno de los grandes triunfos de la plataforma verde, y ese gran rendimiento le ha permitido regresar año tras año con nuevas temporadas y con un ritmo envidiable. De cara al próximo año, esa cita no se quebrantará, puesto que ya se ha hecho oficial su renovación por una sexta entrega que, además, se alejará de Estados Unidos.

A diferencia de las cinco tandas previas, que han tenido lugar principalmente en Nueva York, aunque con un segmento en California, la sexta estará ambientada en Londres. De hecho, los nuevos episodios se rodarán en la capital inglesa, por lo que se dejará atrás el Arconia, el bloque de edificios que ha sido el principal punto de encuentro y foco de misterios de Charles-Haden Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora, los personajes encarnados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez.

Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short en &#39;Solo asesinatos en el edificio&#39;
Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short en 'Solo asesinatos en el edificio'
El anuncio de la sexta temporada coincide con el estreno del episodio final de la quinta, demostrando la confianza plena que Hulu tiene depositada en la serie. Al frente del equipo creativo de 'Solo asesinatos en el edificio' se encuentra el propio Martin, que la creó junto a John Hoffman. En la tanda más reciente, el reparto ha estado completado por estrellas como Meryl Streep, Bobby Cannavale, Renée Zellweger, Logan Lerman, Christoph Waltz, Keegan-Michael Key o Beanie Feldstein.

El detonante de esta quinta temporada era el inesperado fallecimiento de Lester, el personaje interpretado por Teddy Coluca. Al enterarse de ese trágico suceso, el trío protagonista se niega a aceptar que fuera un accidente, por lo que despliegan una investigación que destapa la conexión entre multimillonarios, mafiosos y los habitantes del Arconia. Así pues, esta entrega ha estado muy centrada en las calles de Nueva York, que serán sustituidas por las de Londres en el futuro cercano.

Los tres protagonistas de &#39;Solo asesinatos en el edificio&#39;
Los tres protagonistas de 'Solo asesinatos en el edificio'

Conexión entre continentes

El salto a Londres se anticipa precisamente en el último capítulo de la quinta temporada, en el cual se resuelve el misterio del asesinato de Lester. De este modo, se pasa página hacia una nueva etapa de la ficción, cuya sexta entrega constará de diez episodios que, tras todos estos misterios, tratarán de renovar el interés del público por la aclamada parodia del género true crime.

