Vuelve el soltero que se define como una mezcla de Paris Hilton y Carmen Lomana a 'First Dates'

Por Roberto Ponce López | |

First Dates ' ha vuelto a ilusionar en el amor a, quien siete años atrás fue al restaurante con el mismo cometido,. A pesar de ello, él no pasó desapercibido por su look y. Su cita fue, un chico muy viajado que había estado viviendo en Londres durante un año, pero que, según le contó a Laura Boado cuando se trata del amor.

Los dos chicos tenían muchas cosas en común. Gabriel, por ejemplo, explicó que él mismo había diseñado la chaqueta que se había puesto para esta romántica ocasión. Daniel, por su parte, es un enamorado de la moda, hasta tal punto que alucinó al saber que su cita había diseñado su propio atuendo.

Gabriel invitó a su cita, Daniel, a la cena en 'First Dates'

La cita arrancó con los solteros comentando a qué se dedicaban, y es que Daniel trabaja para una firma de cosméticos de lujo y comentó que se hacía de todo. "No me permito una arruga", le explicó a Gabriel. Él, por su parte, le habló a su cita de sus viajes y de su vida fuera de España.

Sin embargo, no todo iba a ir sobre ruedas, ya que la edad de Gabriel no convenció al fan de Paris Hilton. Al confesarle que tenía 39 años, Daniel comentó que él se solía fijar en chicos bastante más jóvenes, "de 20 o 22" años. Aun así, esto no pareció ser un impedimento para seguir conociéndose, ya que el soltero que se siente como "una mezcla entre Paris Hilton y Carmen Lomana" hizo una excepción con Gabriel.

Gabriel, quiso darle un beso en el cuello a Daniel para poder oler su perfume

En el reservado el perfume de Daniel se convirtió en el protagonista

A pesar de esa pequeña discrepancia, en el reservado ambos solteros estuvieron muy cercanos. Les tocó darse un beso y Gabriel comentó que se lo daría para poder oler su perfume. Daniel ya había fardado de ese perfume, ya que también le llamó la atención a Laura Boada nada más entrar por las puertas del restaurante del amor. "Es el perfume que diseñó Paris Hilton para su boda, es mi favorito", le explicó a su cita. Tras ese momento, y una cita muy amena, ambos se dieron el sí para una segunda cita, ya que han encajado a la perfección esos dos caracteres tan parecidos, pero dispares al mismo tiempo.