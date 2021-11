Para sorpresa de algunos, David Bustamante está siendo uno de los aspirantes de 'MasterChef Celebrity' más constantes de todos, manteniendo casi siempre un buen nivel de cocinado. Su buen hacer ha conseguido que el de Cantabria llegue a ser finalista del talent show producido por Shine Iberia. A la espera de la final del concurso el 29 de noviembre de 2021, Paula Echevarría ha dado unas declaraciones sobre su participación de lo más curiosas.

"¿No te da un poco de envidia cuando ves a tu ex cocinando así de bien? De decir, de esto no me he beneficiado yo", le preguntaba uno de los reporteros de 'Ya son las ochoY', a lo que Echevarría contestó de forma simpática a la cuestión sobre su exmarido. "Ahora te vas a poner a cocinar bien. Primero no sabía hacer ni una tortilla francesa el tío y ahora se pone a cocinar", contestaba la actriz, lanzándole una pullita al cantante.

"Que te mande un menú de Nochevieja", añadía el reportero del programa presentado por Sonsoles Ónega, también en tono jocoso. "Me ha ofrecido tuppers", desvelaba Paula Echevarría, con un tono que parecía que iba algo más en serio que el primer zasca que le dedicó a Bustamante, notándose el cariño que se siguen teniendo a pesar de la separación.

Su concurso

A pesar del gracioso reproche de Echevarría a Bustamante, lo cierto es que hemos podido ver al cantante desenvolverse muy bien delante de los fogones de 'MasterChef Celebrity'. No obstante, en la semifinal, el cántabro estuvo a punto de quedarse a las puertas de la final, pero la ausencia de algunas elaboraciones de Carmina Barrios hicieron que la madre de Paco León fuera la expulsada.