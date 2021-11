La sexta edición de 'MasterChef Celebrity' emitió su semifinal en La 1 la noche del lunes 22 de noviembre. En ella, los aspirantes tuvieron que despedirse de Verónica Forqué, quien optaba por abandonar el programa tras ausentarse en la recta final de la entrega anterior y, tras las pruebas, Carmina Barrios corrió la misma suerte que la madrileña al convertirse en la nueva expulsada. Una decisión por parte de los jueces, que convirtió al resto de sus compañeros, Juanma Castaño, Miki Nadal, Belén López y David Bustamante en los finalistas de la edición.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 6' en la prueba de exteriores

Castaño, de hecho, vivió una semifinal redonda, puesto que el asturiano comenzó el programa triunfando en la primera prueba. En ella, los aspirantes debían elaborar platos mientras escogían ingredientes que iban saliendo en distintas rondas por una cinta transportadora. De no ser recogidos, eran descartados y no podían ser recuperados, por lo que debían improvisar bajo la marcha, con el fin de conquistar el paladar de sus propias amistades. Asimismo, se sumaron ventajas y desventajas que recogieron al azar de la cinta, al igual que técnicas de cocinado que se veían obligados a incluir en sus recetas. Todo un reto en el que Castaño, a pesar de mostrarse pesimista, presentó unas mollejas que conquistaron a los invitados en una cata a ciegas, con el fin de evitar favoritismos hacia su ser querido.

Para la prueba de exteriores, el equipo se trasladó al restaurante DiverXO, donde Castaño volvió a triunfar, favorecido también por el privilegio de formar los equipos: el asturiano escogió cocinar junto a Barrios y Nadal y terminó tomando las riendas de forma exitosa, mientras que López y Bustamante, sus rivales, se vieron completamente superados en la elaboración de un menú con platos de alta cocina. Castaño se ganó así los elogios del jurado, que lo calificó de "Capitán América": "te has preocupado por sacar el cocinado y apoyar a tus compañeros". De ese modo, el aspirante se convirtió en el primer finalista de la edición, al que siguió su compañero Nadal, del que los jueces destacaron el hecho de que "se te ha notado lo que has aprendido y tu evolución". La valoración, sin embargo, al ser individual, dejó fuera a Barrios a pesar de formar parte del mismo equipo, por lo que tanto la actriz como Bustamante y López se llevaron el temido delantal negro.

¡@juanmacastano y @NadalMiki se convierten en los dos primeros FINALISTAS de #MCCelebrity 6! Felicidades a ambos por su enorme trabajo y entrega https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zFKuAdOGdJ — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

"No me lo creo ni yo"

Los cuatro finalistas de 'MasterChef Celebrity 6' al concluir la semifinal

Para defender su permanencia en el concurso, los tres aspirantes debían replicar una complicada creación, lo que condujo a Barrios y Bustamante a equivocarse en el orden de las elaboraciones mientras arrastraban los nervios y la presión de la prueba de exteriores. Por el contrario, López logró destacar con éxito, motivo por el cual se convirtió en la tercera finalista de la edición. "Están todas las elaboraciones y todos los ingredientes, pero al doble de su tamaño. Está casi bien hecho. Hay buen trabajo", valoró Pepe Rodríguez, sobre el plato de la aspirante, de quien Jordi Cruz destacó que hubiera "trabajado bien, ordenada y concentrada", consiguiendo así un resultado con "tres defectillos, que son lógicos". "Para mí, ser finalista es un gran triunfo. No me lo creo ni yo", confesaba López, sonriente.

Por su parte, Bustamante obtuvo el último pase a la final tras sufrir en las valoraciones por las críticas de los jueces. "Me has decepcionado profundamente. ¿Tú crees que esto es un plato para llegar a una final? No me vale. Eres exigente, un hombre luchador, los dos sabemos que lo puedes hacer mejor", confesó Cruz, ante el frustrado cantante. "Estoy fallando en cosas que sé hacer y no puedo con eso, porque me estoy fallando a mí el primero", declaraba el cántabro, tras una prueba en la que se mostró bastante alterado. Tras conocer su salvación frente a la eliminación de Barrios por no haber presentado todas las elaboraciones, Bustamante admitió albergar una sensación "agridulce por llegar de estar manera, arrastrándome". "Como a Carmina la tengo para toda la vida, no estoy triste, pero sí agradecido por una nueva oportunidad. Intentaré no fallaros en la próxima", prometió el aspirante, emocionado.