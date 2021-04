El paso de Soraya Arnelas por el Festival de Eurovisión en el año 2009 se convirtió, rápidamente, en uno de los más polémicos de nuestro recorrido por el certamen. La extremeña, que nos representó con el tema "La noche es para mí", quedó en el penúltimo puesto de la tabla, según muchos de los eurofans, a modo de "castigo" por un incumplimiento de las normas que habría venido desde RTVE. La cantante siempre se ha mostrado crítica con la delegación española, pero ahora, ha cargado con más dureza que nunca contra ella.

Soraya Arnelas y Barei en una charla

"A mí me da la sensación de que el equipo de personas que está trabajando ahí es gente a la que le da igual el festival", comentaba la artista en una charla en el Colegio Mayor Pío XIII que fue subida a YouTube y que ofreció junto a Barei. "Es gente a la que le da igual el festival, gente que no es eurovisiva, que tiene su salario a final de mes y que no van a cobrar más si tú ganas". La artista afirmaba que los trabajadores de la delegación española era "gente que lleva muchísimos años trabajando y que TVE no los va a dar de baja, porque les va a costar una fortuna echarlos. Que son unos carcas, unos cutres, y el que paga el pato es el que representa al país".

La cantante, que comparaba al equipo con los trabajadores de una empresa que no hacen "ni el huevo, y te tienes que comer todo el curro tú", aseguró que su equipo y ella tenían "al enemigo en casa". También recordó que, en su año, actuó penalizada: "A nosotros nos multan con 250.000 euros que hemos pagado todos los españoles porque TVE se saltó las reglas del juego. Emitió la final de Nadal (en lugar de una de las semifinales del festival) porque el partido daba unos beneficios de millones de euros y Eurovisión muy poco, así que dijeron: 'Bueno, con lo que ganamos con Nadal, pagamos la multa'. Pero quien se come el pato soy yo, la representante".

El revelador mensaje de Federico Llano

Uno de los nombres directos a los que Soraya apuntó fue al de Federico Llano, el que fuera director de la delegación española de Eurovisión durante 12 años. La cantante aseguró que, estando ya en Moscú, recibió un mensaje de Llano, que se confundió de número a la hora de enviarlo. El mensaje rezaría: "¿Tú crees que ella lo sabe?". Según la artista, justo en ese momento se estaba emitiendo el partido de Nadal en el horario en el que debería haberse retransmitido la semifinal del certamen. "Me llegaron cientos de mensajes de eurofans diciendo que me iban a eliminar. Me subí al Escenario al 50%, pensando: 'No sé qué va a pasar'", narraba la extremeña, que aseguró que estaba "que cogía del cuello a todo el mundo".