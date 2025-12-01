Así ha sido el final de la temporada 5 de 'Stranger Things' (Vol. 1)

Por Julia Almazán Romero |

Esta noticia contiene spoilers

La quinta temporada de 'Stranger Things' ha llegado después de 3 años a Netflix y los fans ya la han devorado. La última entrega, que determina el final de una de las series más exitosas de la plataforma roja, se dividirá en tres volúmenes: el primero con cuatro episodios ya sacados a la luz, el segundo, el 26 de diciembre con tres capítulos más; y el último, el 1 de enero con el esperado episodio final. Empecemos con esta primera píldora de 'Stranger Things', ¡aviso de spoilers!

Dustin, Lucas, Mike y Will se unen en 'Stranger Things 5'

Hawkins, un año después, vuelve a ser el epicentro del terror

La quinta temporada retoma uno de los momentos clave de toda la serie: la desaparición de Will Byers. Un flashback de 1983 muestra, por primera vez, cómo el Demogorgon entrega al Will de 11 años directamente a Vecna, enlazando el origen de la historia con el villano que domina las dos últimas temporadas. En el presente, Hawkins vive militarizado, con las brechas abiertas en la temporada 4 selladas bajo enormes plazas metálicas en una zona de acceso restringido.

Mientras tanto, el grupo intenta seguir adelante con el objetivo de derribar por fin a Vecna. Dustin continúa marcado por la muerte de Eddie, y Mike, Lucas y Will ya no son los niños que conocíamos. Por su parte, Once se entrena duramente junto a Hopper y Joyce para derrotar a su enemigo acérrimo y descubrir toda la verdad detrás del Upside Down.

Holly Wheeler, hermana de Mike y Nancy en 'Stranger Things 5'

Holly y el Señor Que destapan el gran giro de la trama

El plan para llegar a Vecna

La trama da un gran salto con Holly Wheeler (hermana de Mike y Nancy) cuando se descubre que, el mismo niño que terminó convirtiéndose en 001 y después en Vecna. Tras una batalla intrépida, donde la madre y el padre Wheeler casi mueren, Vecna consigue llevarse a Holly a su mundo imaginario. A la vez,, pues continúa en coma tras ser asesinada por Vecna y devuelta a la vida por Once.

Con la amenaza avanzando, el grupo recurre, gracias a Will, a algo conocido de la temporada 2: Vecna puede ver a través de su siguiente víctima. Por ello, secuestran a Derek Turnbow, el siguiente objetivo del villano después de Holly, en una misión, encabezada por Joyce, donde intentan que el niño entre en razón y descubra la verdad sobre Henry. Todo ello, para utilizarle de señuelo y clavarle un localizador al Demogorgon e intentar dar con el paradero del villano y de Holly.

Joyce contra el Demogorgon en 'Stranger Things 5'

Paralelamente, tras una incursión fallida en la que Once y Hopper vuelven al Upside Down, la joven consigue utilizar sus poderes mentales para localizar información. Así accede a la mente del teniente Akers, donde descubre cómo el ejército está aprendiendo a neutralizarla y qué oculta en su base secreta dentro del otro mundo.

El regreso inesperado de Max y Kali (008)

La última pieza del rompecabezas llega cuando se revela que Max está escondida dentro del mundo imaginario de Vecna, el mismo espacio mental donde Holly está atrapada. La muchacha explica a la hermana de los Wheeler que está refugiada en esta cueva, lugar donde Henry (Vecna) no quiere acceder por traumas de su pasado, por lo tanto, Max continúa a salvo ahora con un nuevo plan junto a Holly para salir de allí.

Max vuelve a 'Stranger Things 5'

Además, este no es el único regreso, el volumen recupera a Kali (008), encontrada por Once en el complejo militar del Upside Down. Los militares han estado utilizando las habilidades de su hermana, que aparece en la temporada 2, para evitar que Once utilice sus poderes, pues el objetivo de ellos es atraparla porque creen que es la culpable de todo lo que ocurre en Hawkins.

Will por fin encuentra su sitio en la historia

El episodio termina resolviendo una de las preguntas más repetidas por los fans: ¿Will tiene poderes? La repuesta corta es no, pero gracias a su vínculo con la colmena que le une a Vecna desde la primera temporada, puede invertir esa conexión y atacar a criaturas del Upside Down, como al propio Demogorgon que consigue combatir. No es telequinesis innata como la de Once o Henry, sino una capacidad única que lo convierte en la pieza que faltaba para enfrentarse al villano.

Will se enfrenta a Vecna en 'Stranger Things 5'

El cierre deja todavía varios frentes abiertos: el muro gigantesco que oculta el Upside Down, cómo despertará Max, cuál será el papel de Holly y dónde encaja Kali en la batalla final. Todas las cartas están sobre la mesa y parece que aún queda esperanza para salvar al pueblo de Hawkins.