Netflix está a punto de rematar el mes de octubre con el debut de la segunda temporada de 'Respira', y de cara a noviembre volverá a contar con un atractivo contenido local: 'El cuco de cristal'. La nueva adaptación de una obra de Javier Castillo tras 'La chica de nieve' llegará el viernes 14 con un otro misterio bajo el brazo, puesto que narrará la historia de una joven doctora que, tras sufrir un infarto, decide investigar quién le donó el órgano que le ha permitido seguir viviendo.

Sin embargo, ese título, que tiene mimbres para llamar la atención del público, no es el plato fuerte de la plataforma para el penúltimo mes del año. De cara a la recta final de 2025, la gran baza de Netflix no es otra que 'Stranger Things', que arrancará la emisión de su quinta y última temporada el 27 de noviembre. En concreto, el arranque de este volumen se producirá a las 2:00 de la madrugada (horario español) de esa fecha, por lo que los espectadores más fieles tendrán que trasnochar si quieren regresar a Hawkins lo antes posible.

En esta última entrega, Eleven y el resto de protagonistas se enfrentarán a la versión definitiva de Vecna, el villano al que ya plantaron cara en la anterior tanda. En esta primera dosis, se brindarán cuatro capítulos y, después de un mes de espera, podremos ver otros tres el 26 de diciembre. Antes de rematar las vacaciones navideñas, aunque ya en 2026, se producirá el lanzamiento del capítulo final, que estará disponible a partir del 1 de enero.

Estrenos de series y programas

'Los Sneetches' (Estreno - 3/11)

'El juego del calamar: El desafío' (Temporada 2 - 4/11)

'Heweliusz' (Estreno - 5/11)

'Simplemente Alicia' (Estreno - 5/11)

'El show de Vince Staples' (Temporada 2 - 6/11)

'Muerte por un rayo' (Estreno - 6/11)

'Los tipos malos: Malos comienzos' (Estreno - 6/11)

'Tú siempre estuviste ahí' (Estreno - 7/11)

'Sesame Street' (Estreno - 10/11)

'Marines' (Estreno - 10/11)

'Sra. Playmen' (Estreno - 12/11)

'Orange: El condado de oro' (Temporada 4 - 12/11)

'La bestia en mí' (Estreno - 13/11)

'El último samurái en pie' (Estreno - 13/11)

'50 segundos: El caso Fernando Báez Sosa' (Estreno - 13/11)

'Si no hubiera visto el sol' (Estreno - 13/11)

'Delhi Crime' (Temporada 3 - 13/11)

'El cuco de cristal' (Estreno - 14/11)

'The Big C' (Temporadas 1-4 - 14/11)

'Me late que sí' (Estreno - 14/11)

'One Piece' (Episodios 1-16 - 15/11)

'Envidiosa' (Temporada 3 - 19/11)

'Un hombre infiltrado' (Temporada 2 - 20/11)

'Desapariciones: ¿Vivos o muertos?' (Temporada 2 - 24/11)

'¿Es una tarta? Edición fiestas' (Temporada 2 - 25/11)

'Tres tontos en Kenia' (Estreno - 25/11)

'Stranger Things' (Temporada 5A - 27/11)

Estrenos de películas

'Shrek' (1/11)

'Shrek 2' (1/11)

'Shrek 3' (1/11)

'Frankenstein' (7/11)

'Mango' (7/11)

'Baramulla' (7/11)

'Padre no hay más que uno 5' (7/11)

'Cualquiera menos tú' (9/11)

'Soy Eddie' (12/11)

'Una Navidad ex-cepcional' (12/11)

'Wonder Woman 1984' (13/11)

'En sueños' (14/11)

'Selena y Los Dinos' (17/11)

'El encanto del champán' (19/11)

'El hijo de mil hombres' (19/11)

'Las locuras' (20/11)

'Ocho apellidos marroquís' (21/11)

'Sueños de trenes' (21/11)

'Un robo muy navideño' (26/11)

Variedad ante todo

Las propuestas televisivas de Netflix de cara a noviembre no se limitarán a las intrigas ya mencionadas, ya que en las próximas semanas llegarán otros títulos tan prometedores como 'La bestia en mí', que enfrenta a dos tótems como Claire Danes y Matthew Rhys; el drama 'Muerte por un rayo', que recrea la historia real del presidente estadounidense James Garfield; o la nipona 'El último samurái en pie', que rebosará acción con un gran premio en juego. Además, se producirá el retorno de 'El juego del calamar: El desafío' o 'Un hombre infiltrado' y se ofrecerá 'Frankenstein' tras su paso por los cines.