Por Julia Almazán Romero |

Sueños de libertad ' inicia la semana pisando fuerte con muchos asuntos por resolver., mientras Julia intenta ayudar a Teo en su batalla contra el acoso escolar. Por otro lado,y recibe el apoyo incondicional de Luis.

En la casa grande, Andrés se derrumba al confesar a su padre Damián que la cercanía entre Begoña y Gabriel, unida a su enfrentamiento con Tasio, lo han dejado sin fuerzas. Pero eso no es todo, tras descubrir que Pedro fue responsable de la marcha de José, lo enfrenta cara a cara y, al no obtener respuestas sinceras, toma una decisión drástica: marcharse de la casa familiar y alejarse de la fábrica. Una ruptura que lo cambia todo.

En 'Sueños de libertad' María recupera la movilidad y Andrés está cerca de descubrirlo

Asimismo, Andrés está a punto de descubrir que María ha recuperado la movilidad. Por otro lado, Santiago consigue escapar de la cárcel, y se dirige a las proximidades de la casa de los De La Reina, poniendo así en alerta a todos los personajes. Con esto, se da paso al siguiente episodio que también promete.

Santiago acorrala a Fina tras su fuga en el próximo episodio de 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el martes?

En capítulo 374 del 19 de agosto la tensión se mantiene en auge. Gabriel y Andrés intentan limar asperezas, aunque el dolor de este último sigue presente. Don Pedro, lejos de reconocer sus errores, culpa a Damián de la marcha de Irene. Marta, por su parte, comparte con Fina la noticia de que su reportaje fotográfico junto a Pelayo será publicado en una revista de gran tirada, motivo de celebración que las lleva a planear una visita a la casa de los Montes.

En paralelo, Irene visita a Cristina para contarle que ha decidido abandonar su hogar y su empleo. Allí mismo surge otra gran revelación, Don Pedro pudo haber tenido relación con la detención de José. Además, la trama alcanza su clímax con la amenaza de Santiago. Tras huir de prisión, localiza a Fina en la casa de los montes, donde la acorrala, intenta abusar de ella y la deja atada mientras espera la llegada de Marta. Una venganza que se cierne sobre ambas de una manera brutal.