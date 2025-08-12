'Sueños de libertad' dará un gran paso en la relación entre Begoña y Gabriel

Por Redacción |

Sueños de libertad ' ha tenido su segunda cita de la semana con el público este martes 12 de agosto. En la nueva entrega,porque cree completamente en que es inocente. Mientras tanto,al intentar que Tasio se enemiste con él, sembrando un conflicto que podría tener consecuencias muy negativas.

Gema y Joaquín han comprobado que la situación de Teo no ha mejorado lo más mínimo, por lo que se han decantado por mantener una conversación con los padres del abusón. A su vez, Cristina se ha cruzado con José, que ha sido incapaz de contarle la verdad sobre el vínculo que les une.

Teo y Raúl charlan en el capítulo 371 de 'Sueños de libertad'

Manuela ha esperado con inquietud la respuesta de Gaspar a su misiva, mientras que Gabriel no ha dejado nada al azar y ha optado por disipar las sospechas que pudieran cernirse sobre él al proponer un nuevo giro: denunciar a Brossard. En paralelo, don Pedro se ha enterado de la ubicación de José, Pelayo le ha encargado un reportaje a Fina y Damián le ha aconsejado a Irene que le explique a Cristina quién es realmente José.

Irene y Cristina comparten un momento emocional en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasará el miércoles?

En el próximo episodio de 'Sueños de libertad', que se emitirá el miércoles 13 de agosto en la sobremesa de Antena 3, Gabriel le explicará a María cuál es su verdadera intención al denunciar a Brossard. Don Pedro le plantará cara a Damián y le culpará del regreso de José. Gema y Joaquín no conseguirán alcanzar un punto en común con los padres del abusón y, por su parte, Gaspar tomará una decisión sobre su relación con Manuela tras leer la carta.

El otro vínculo que sufrirá cambios será el de Begoña y Gabriel. En primera instancia, ella le intentará explicar los motivos y miedos por los que no ha dado rienda suelta a su conexión, pero después Begoña dará un paso importante en ese sentido. Además, Andrés insistirá en sus disculpas a Gabriel y Luz se dará cuenta de que podría haber algo entre Cristina y Luis. Por último, María compartirá que delegará en Gabriel la gestión del patrimonio de Julia.